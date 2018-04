Crediti deteriorati - la rischiosità di imprese e famiglie torna sotto i livelli pre-crisi : Per il prossimo biennio, CRIF Credit Solutions stima che, secondo lo scenario di complessivo miglioramento dello stato generale dell'economia delineato dall'EBA, " il rischio delle imprese si ...

Creval accelera in Borsa dopo annuncio cessione Crediti deteriorati : TeleBorsa, - Le cessione di crediti deteriorati mette le ali a Creval, che accelera in Borsa mostrando ora un rialzo del 4,17% a 0,125 euro. La banca ha annunciato un accordo con Algebris Investments ...

Carige - ok del CdA a dismissione 1 - 7 mln di Crediti deteriorati : Teleborsa, - Al via la strategia sulle Non Performing Exposures per il periodo 2018-2020 di Banca Carige , approvata ieri 27 marzo 2018 dal Consiglio di Amministrazione della banca per ridurre i ...

Banche - BCE : Italia quinta in UE per quote di Crediti deteriorati : Teleborsa, - L'Italia resta uno dei Paesi con i maggiori livelli di incidenza di crediti deteriorati in seno alle Banche, anche se risulta uno degli Stati dove questa voce è maggiormente diminuita. Lo ...

Crediti deteriorati - Bce più morbida : banche hanno da 2 a 7 anni per ridurli : Per l'eliminazione delle sofferenze che gravano sui bilanci delle banche europee, l'Eurotower detta le linee guida meno dure di quelle annunciate ad ottobre che avevano provocato aspre polemiche -

Banche - giustizia “lumaca” frena recupero Crediti deteriorati / Bce chiede tempi veloci : i rischi per l'Italia : Banche, giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati. Bce chiede tempi veloci: i rischi per l'Italia in attesa delle nuove disposizioni. Le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Banche - i tribunali lumaca frenano il recupero dei Crediti deteriorati : Le procedure giudiziarie per recuperare gli Npl superano spesso i tempi richiesti dai regolatori. La Bce impone il recupero in sette anni, ma in molte regioni le aste immobiliari durano di più. Prima che si concluda un’ingiunzione a volte passano i due anni richiesti...

Banche - pronto l'Addendum della BCE sui Crediti deteriorati : Teleborsa, - Entra nel vivo la guerra della Banca Centrale Europea ai crediti deteriorati in seno alle Banche europee. Come ampiamente atteso l' Eurotower ha pubblicato l'Addendum alle linee guida ...

Crediti deteriorati - nuove norme Ue : 'Rischi coperti entro 2-8 anni' : Ci sono anche accantonamenti per i prestiti di nuova emissione a rischio di diventare Crediti deteriorati "Npl" , entro due anni per quelli senza collaterale e entro otto per gli altri, tra le norme ...