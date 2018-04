Così | in un secondo | Facebook regalava i tuoi dati e quelli di tutti i tuoi amici

Così è la vita : cast - trama e curiosità del secondo film di Aldo - Giovanni e Giacomo : Bancomat ( Aldo ), un detenuto di mezza tacca in fuga, sequestra il poliziotto Giacomo e il malcapitato Giovanni : la trama del secondo film dei tre comici non si esaurisce certo Così , ma l’occasione per rivedere Così è la vita è venerdì 6 aprile, alle ore 21.25 su Italia1. Così è la vita trailer Così è la vita , la trama A Milano Aldo , un detenuto di mezza tacca, deve essere scortato in tribunale. L’incarico è affidato al poliziotto ...

“Eri Così bello… Ti sei rovinato!”. Il ‘nuovo’ Marco Mengoni divide i fan. Tutti pazzi per la foto postata da Jovanotti - ma soprattutto tutti concentrati sul cambiamento drastico del cantante. Anche secondo voi era meglio prima? : Belle notizie per Marco Mengoni, che con Giorgia taglia un altro importate traguardo: il loro primo singolo, Come neve, è disco di Platino. Il brano è uscito il 1 dicembre 2017, dopo giorni e giorni di indizi sparsi sui social dei due artisti e fa parte di Oronero Live, l’album della cantante che contiene il best of del suo scorso tour, più alcune canzoni inedite, pubblicato 19 gennaio 2018. Per Marco, invece, quello ottenuto con ...