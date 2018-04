Così don Mazzi prova a distruggere la religione per difendere la fede

Luciano Moggi : Così la Juventus può battere il Real Madrid. Illudono gli avversari - e... : Sbaglia chi dice che il campionato è chiuso dopo la vittoria della Juve sul Milan e commette un errore grossolano chi pensa che i bianconeri, andando avanti in Champions, possano alla fine accusare la ...

Il mondo tra dieci anni? Gli studenti la vedono Così : Come riuscire a ridurre l'inquinamento? Quale saranno i metodi di pagamento per l'acquisto di prodotti e servizi? Cosa accadrà alla finanza e all'economia? Come possiamo valorizzare la nostra cultura ...

Migranti - Bardonecchia - irruzione polizia Francia contro Ong/ Caso politico : "Così non si fa la nuova Europa” : Migranti, Bardonecchia, irruzione polizia Francia contro Ong: profugo costretto ad eseguire test delle urine. Intimadazioni a staff Rainbow4Africa. La politica tuona contro Macron.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Irruzione Bardonecchia - Martina : "Così non si fa la nuova Europa" : "I fatti di Bardonecchia sono gravi. Così di certo non si fa la nuova Europa". Così scrive su Twitter il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, commentando l'Irruzione degli agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia, in Piemonte. Da quelle montagne partono molti profughi che, attraverso le Alpi, cercano di raggiungere la Francia, spesso poi respinti dalle forze dell'ordine oltreconfine.

Così si vendono documenti falsi su Facebook : “Usavano il finto profilo di una ragazzina” : Quattro dei presunti terroristi islamici arrestati su ordine della Procura di Roma, accusati di avere contatti con l'attentatore di Berlino, gestivano una centrale di produzione di documenti falsi tramite Facebook. La centrale aveva base a Napoli e vendeva documenti italiani e francesi ai migranti usando il profilo falso di una minorenne.Continua a leggere

La cagnolina salva la padrona annusandola : Così la donna ha scoperto di avere un cancro : La cagnolina le annusava con insistenza il volto convincendola a rivolgersi a un medico che ha riscontrato un cancro alla pelle.Continua a leggere

“Copriti subito!”. Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi nel ciclone. Si presenta in studio Così e nessuno la perdona. L’ultima ‘figuraccia’ di questa sciagurata edizione : Non bastavano le polemiche sull’Isola, la lite furiosa tra Amaurysz, Francesca Cipriani e Simone Barbato. Sul bancone degli imputati adesso finisce anche Alessia Marcuzzi. E dire che fino a oggi Alessia era stata una delle poche salvate da pubblico e addetti ai lavori, capace di mantenere il sorriso anche nei momenti in cui il programma sembrava prossimo ad affondare. Ieri sera però anche l’invulnerabilità di Alessia è caduta. Colpa di ...

SCUOLA/ I nuovi professionali nascono vecchi - Così il Miur aiuta l'abbandono : Il Miur ha reso nota la nuova struttura degli istituti professionali. Ci sono tutti gli ingredienti per aumentare l'insuccesso scolastico. VALERIO VAGNOLI (Gruppo di Firenze)(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Mina sul davanzale, il miracolo di trovare adulti affezionati a ciò che vivono, di G. BoscagliIL SUD GIÀ E NON ANCORA/ La scoperta del valore dei giovani tra i banchi di SCUOLA

Il Financial Times conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader nordcoreano si prepara Così al vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump. A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times, che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...

Frizzi donatore di midollo osseo - la storia di Valeria : 'Così mi ha salvato la vita'. Le istruzioni per donare tutti : Valeria da bambina fu salvata proprio da Fabrizio Frizzi . Il popolare conduttore, scomparso prematuramente a causa di aneurisma celebrale, era un donatore di midollo e aveva preso a cuore la storia ...

“Sono stato avvelenato - tu puoi salvarmi”. Così convince una donna a fare sesso con lui : Il 24enne neozelandese ha ammesso le accuse e presto sarà condannato. Avrebbe detto alla ragazza che doveva "sudare" le tossine del veleno, solo in quel particolare modo. La vittima ha detto di aver accettato solo perché convinta che vita dell'uomo fosse in reale pericolo.Continua a leggere

Paola Taverna - lo schifo della grillina contro Silvio Berlusconi : 'Candidi una donna - Così dimostrerebbe che...' : Stallo alla Camera e al Senato: i partiti annunciano in massa di votare scheda bianca . Insomma, nessun accordo sui presidenti. L'ultima voce, già rilanciata in mattinata, è che se Forza Italia ...

Joe Biden - il ritorno : Così vuole sfidare the Donald : In "Secret Empires- How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends" , "Imperi Segreti: come la classe politica americana nasconde la corruzione e arricchisce ...

Ecco la canzone inedita "Le donne di oggi Così forti da far paura" : Dopotutto anche nel 2018 Giorgio Gaber resta così attuale da far sembrare che non se ne sia mai andato. Ieri, in quello che a Milano è stato per decenni il 'suo' teatro e che gli verrà intestato ...