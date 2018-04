Cos'è il demonio secondo Papa Francesco : Il demonio "non è un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o un'idea". Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate, mette in guardia dall'"inganno" del demonio. "Non ammetteremo l'esistenza del diavolo se ci ostiniamo a guardare la vita solo con criteri empirici e senza una prospettiva soprannaturale. Proprio la convinzione che questo potere maligno è ...