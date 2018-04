Cosa sta succedendo in Siria

Crisi Hunziker-Trussardi : atto secondo. Cosa è successo stavolta. Negli ultimi giorni la voce si era fatta insistente e sembrava che la rottura fosse a un passo. Adesso è Michelle a prendere l’iniziativa. L’indizio - ovviamente - è social : Non si parla d’altro Negli ultimi giorni: è in corso la Crisi tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. A che punto siamo? Nelle ultime ore aveva fatto il giro del web la notizia di una Crisi aspra tra i due. Le notizie sui social si sono rincorse fino alla dichiarazione “a mezzo Instagram” della diretta interessata. In occasione del compleanno del marito, la conduttrice di Sanremo ha “cinguettato”: “Buon compleanno vita mia… ...

L'ultima bocciatura di Eurostat : ecco in Cosa gli italiani sono al penultimo posto in Europa : Le percentuali di laureati crescono nelle fasce di età più giovani ma resta ampia la distanza con la media Ue. Tra i 25 e i 34 anni in Italia nel complesso ha concluso il percorso universitario il 26,...

Cosa c’è stasera in TV : Torna "Sono innocente" su Rai 3, poi c'è il primo film sulla spia Jason Bourne e il Gran Premio del Bahrein in differita The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa sta accadendo e cosa accadrà al Teatro Valle - Teatro e Critica : Teatro Valle di Roma: con la conferenza stampa del 7 aprile 2018 il Teatro di Roma e il Comune hanno dato il via a una serie di aperture parziali in attesa dei lavori. Qui una cronaca ragionata dalla quale emerge il percorso finora intrapreso e i complessi e lunghi sviluppi. Foto Futura Tittaferrante Su Roma il sole splende in pieno, via dei Fori Imperiali è transennata e ...

Il Pd cerca di restare compatto davanti alle avances M5s. Cosa dicono i dem? : Luigi Di Maio rivolge un appello al Pd con il risultato di spaccare i dem. Ma il segretario reggente, Maurizio Martina, non raccoglie il ramoscello d'ulivo e chiarisce: "La nostra linea non cambia". Parole nette che arrivano dopo il riconoscimento del leader dem di una "autocritica" da parte del capo politico pentastellato, che però non è sufficiente, in quanto "restano delle ambiguità". Di ...

Alessandra Amoroso torna ad Amici - Cosa fa Emma. È successo poso prima del grande ritorno della cantante nel programma di Maria De Filippi. Crisi nell’amicizia tra le due? Come stanno le cose : Oltre che colleghe anche amiche. Ma soprattutto: oltre che bravissime anche due grandi persone. Alessandra Amoroso torna ad Amici e la sua amica Emma le lascia un messaggio dolcissimo. Dopo aver rifiutato per anni di indossare i panni del Coach, la cantante pugliese ha accettato di entrare nella Commissione Esterna della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A pochi minuti dalla prima puntata della nuova edizione del ...

“Non posso pensarci”. Lacrime per Federica Panicucci durante l’intervista a ‘Verissimo’. Anche Silvia Toffanin non riesce a trattenere la commozione e prova a confortarla. Cosa è successo in studio : Lacrime per Federica Panicucci a ‘Verissimo’. Non sono giorni facili per lei, messa al centro di una strana voce che voleva la chiusura del suo programma ‘Mattino 5’. A due anni dall’ultima intervista, la conduttrice è tornata ospite di Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista la Panicucci ha parlato a lungo del padre morto lo scorso anno a causa di una brutta malattia. Un tasto ancora dolente per Federica, che ...

Vento anti casta sul nuovo governo La prima Cosa da fare? Via i vitalizi : Il risentimento e la disaffezione nei confronti della politica e, specialmente, dei suoi esponenti tradizionali costituiscono il primo e il più forte sentimento che anima oggi l'elettorato italiano. Non solo tra i votanti dei partiti di "protesta" che hanno vinto le elezioni, ma, sia pure in misura diversa, tra quelli di tutte le forze politiche. Che lo scontento diffuso verso le istituzioni e i loro rappresentanti sia stato uno dei fattori ...

Cosa c’è stasera in TV : Continuano "Ballando con le stelle" e "Ulisse" mentre TV8 prova a rilanciare il "Saturday Night Live" italiano The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Morte Astori - Saponara shock : “ecco Cosa ho sentito dalla mia stanza” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, non solo i calciatori della Fiorentina ma tutto il mondo del calcio. Un grande amico del difensore era Riccardo Saponara, ecco le parole del calciatore viola sulle colonne di SportWeek: “Davide non veniva giù per la colazione. Sono andati a chiamarlo, non rispondeva, hanno aperto la porta e lo hanno trovato disteso nel letto come se dormisse. dalla mia camera ho sentito ...

WhatsApp - il tuo account è scaduto! Che Cosa fare se si è stati truffati : Arriva direttamente dal Commissariato della Polizia di Stato On Line una nuova allerta riguardo ai tanti messaggi truffa che girano sulla famosa piattaforma di messaggisticaDopo l’ultimo stratagemma che è in grado di appropriarsi dei profili utente, creando una falsa identità, arriva il trucco del messaggio che sembra inviato direttamente dalla società che avverte l’utente che il suo account è scadutoWhatsApp account ...

Martina : basta ambiguità - M5s e Lega dicano Cosa vogliono fare : Roma, 7 apr. , askanews, 'Quel che mi pare evidente è che centrodestra e Movimento 5 stelle devono dire chiaramente al Paese e al resto delle forze politiche cosa intendono fare. Il tempo dell'...

Alessandra Celentano/ Sconfigge l'hacker di Instagram a poche ore dal serale di Amici : Cosa è successo? : Tutto da rifare per Alessandra Celentano che sui social lancia l'allarme dopo essere finita nel mirino degli hacker a poche ore dal debutto del serale di Amici 17(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Lavoro : che Cosa resta del ’68? : Nel 2018 ricorre il cinquantenario del Sessantotto, un anno iconico che ha cambiato profondamente l’Italia e tutto l’Occidente. Si moltiplicano così le iniziative per celebrarlo: dalla moda con Dior che vi ha ispirato lo show Autunno-Inverno 2018-2019, alla cultura con la GAM di Torino, che celebra quegli anni rivoluzionari con una temporanea dedicata alla pittura dal forte contenuto politico e civile di Renato Guttuso. Quando ti dicono ...