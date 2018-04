Cosa ha detto Salvini su un' alleanza di governo con i 5 Stelle Di Maio all' angolo?

Ignazio Moser/ I conflitti con papà Francesco : Cosa gli ha detto dopo il GF (Che tempo che fa) : Ignazio Moser, l'ex concorrente del Grande Fratello sta per diventare padre? Da Fabio Fazio a Che tempo che fa l'ex ciclista potrebbe sciogliere i dubbi. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:46:00 GMT)

Manchester - Smalling : 'Ecco Cosa ci ha detto Mourinho negli spogliatoi' : TORINO - Alla fine del primo tempo il Manchester United sembrava una comparsa invitata alla festa scudetto del Manchester City. Uno spettacolo insopportabile per i tifosi dei Red Devils giunti all'...

Derby di Manchester - Smalling : 'Ecco Cosa ci ha detto Mourinho all'intervallo' : Un gol che vale tre punti in un Derby. E anche molto di più. Perchè quello giocato all'Etihad Stadium tra City e United era un Derby speciale: un successo avrebbe regalato la Premier League alla ...

Luigi Di Maio beccato : Cosa s'è detto al telefono con Maurizio Martina : Solo la settimana scorsa, il Pd pareva fuori dai giochi. Dopo il 'diktat' renziano , 'nessun accordo coi 5 Stelle', , tutti a dire che sarebbero rimasti all'opposizione. Situazione ora un po' diversa, ...

Barbara D'Urso e la stoccata per Alessia Marcuzzi : Cosa ha detto a Pomeriggio 5 : All'indomani della movimentata puntata de L'Isola dei Famosi, Barbara D'Urso e i suoi opinionisti si sono scagliati contro Alessia Marcuzzi prendendo in esame le rivelazioni di Jonathan Kashanian su ...

Jay-Z : la Cosa più bella che gli ha detto la figlia dimostra quanto Blue Ivy sia saggia : Ha solo sei anni, ma Blue Ivy parla già come un’adulta. Jay-Z ha raccontato un adorabile aneddoto sulla primogenita avuta con Beyoncé, in un’intervista realizzata da David Letterman. Il papà rapper stava accompagnando a scuola Blue Ivy ed essendo in ritardo ha usato dei modi un po’ bruschi, ma la piccola non gliel’ha fatta passare liscia! “Le ho detto di salire in macchina perché mi stava facendo mille ...

Barbara D'Urso e la stoccata per Alessia Marcuzzi : Cosa ha detto a Pomeriggio 5 : All'indomani della movimentata puntata de L'Isola dei Famosi, Barbara D'Urso e i suoi opinionisti si sono scagliati contro Alessia Marcuzzi prendendo in esame le rivelazioni di Jonathan Kashanian su ...

Pur di arrivare a Palazzo Chigi ora Di Maio loda pure i ministri Pd. Ma ecco Cosa hanno detto in cinque anni a Franceschini - Minniti e Martina : Il primo interlocutore del M5s "è sicuramente il Pd con l'attuale segretario e con le persone che in questi anni hanno lavorato bene. Noi non abbiamo mai detto che sono tutti uguali: molti di noi hanno espresso apprezzamenti per l'operato all'Agricoltura di Martina e per Minniti e Franceschini". Ha detto proprio così, Luigi Di Maio, durante l'ultima puntata di Di Martedì. Eppure, basta andare indietro nel tempo, giusto di ...

Nino Formicola - Alessandra Raya e il matrimonio/ Cosa le ha detto nell'orecchio? (Isola dei Famosi) : Sorpresa per Nino Formicola in arte Gaspare: all'Isola dei famosi lo raggiunge Alessandra, la compagna di una vita a cui ha chiesto di sposarlo. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:34:00 GMT)

Jonathan Kashanian/ La rivelazione : "Ecco Cosa mi ha detto Alessia contro la Rinaldi" (L'isola dei famosi) : Jonathan Kashanian ha deciso di non tenersi più a freno all'Isola dei Famosi 2018. Dopo la lite con Franco Terlizzi prosegue l'amicizia con Bianca Atzei(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:16:00 GMT)

Franco Terlizzi/ Ritirato per malore : Cosa ha avuto? Ecco Cosa ha detto a Rosa e Elena (Isola dei Famosi) : Franco Terlizzi Ritirato per malore all'Isola dei Famosi: ecco cosa ha detto a Rosa e a Elena. Che cosa ha avuto per essere stato costretto ad abbandonare la trasmissione? (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:59:00 GMT)

Franco Terlizzi lite in diretta/ Cosa ha detto a Elena e Rosa? Ha abbandonato l'Isola dei Famosi : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile è tornato in Italia perdendo le staffe in aeroporto. Questa sera sarà in studio per raccontare la sua verità.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Franco Terlizzi abbandona l'Isola dei Famosi/ Cosa ha detto a Rosa? L'ex pugile in studio : lite in diretta : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile è tornato in Italia perdendo le staffe in aeroporto. Questa sera sarà in studio per raccontare la sua verità.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:10:00 GMT)

“Mi sposi?”. La risposta - per niente scontata - di Silvia Provvedi. Tutti parlano del matrimonio con Corona - ma la cantante si svela a Mattino 5 e racconta il retroscena : ”Cosa ho detto a Fabrizio…” : Fabrizio Corona, appena uscito dal carcere, ha chiesto la mano di Silvia Provvedi, 25 anni, cantante insieme alla gemella Giulia, del duo ”Le Donatella”. A rivelarlo, la scorsa settimana, era stata la stessa Silvia in una intervista al settimanale In Famiglia: ”Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito ‘sì’. Ho avvertito il senso di solitudine, ora voglio riprendere in mano la mia ...