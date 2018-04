: I giudici di Milano restituiscono a Fabrizio Corona 1,9 milioni - SkyTG24 : I giudici di Milano restituiscono a Fabrizio Corona 1,9 milioni - Agenzia_Ansa : Giudici di #Milano restituiscono a #Corona 1,9 milioni di euro - Mauro37542260 : @SkyTG24 Bella storia i giudici restituiscono gli euro a Corona che miracolo -

della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano hanno disposto la restituzione di 1,9 mln di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio, in quanto somme "lecitamente guadagnate". Il denaro era stato trovato insieme ad altri 700 mila euro in Austria e in un controsoffitto. Sarà trattenuta solo la somma delle imposte non versate. Ihanno invece confiscato la sua casa. Il suo legale ha detto che per ioranon è socialmente pericoloso.(Di lunedì 9 aprile 2018)