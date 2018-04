Corona | i giudici gli restituiscono 1 | 9 milioni | ' Guadagnati in modo lecito'

Corona - giudici gli restituiscono 1 - 9 mln : ANSA, - MILANO, 09 APR - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale ha disposto la restituzione di circa 1,9 milioni di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona su un totale di circa 2,6 ...

Giudici - per Corona solo diffida : ANSA, - MILANO, 7 MAR - Il giudice della Sorveglianza di Milano Simone Luerti ha respinto la richiesta di revoca dell' affidamento terapeutico concesso nei giorni scorsi a Fabrizio Corona che, dunque, ...

Fabrizio Corona sfida i giudici e posta un video su Instagram (nel quale canta ‘Estate dimmerda’ del rapper Salmo) : Fabrizio Corona “non abbassa la cresta”. Il giudice lo scarcera e lo obbliga a non usare i social, ma lui se ne frega e posta un lungo video su Instagram. Come fosse un assaggio di un video musicale, Corona pompa a manetta Estate dimmerda del rapper Salmo e intanto si fa ritrarre in numerose e recenti sequenze in cui entra ed esce dal carcere. Tenuta sportiva, ma anche completo blu, occhiali firmati e capelli più corti, l’ex fotografo appare in ...

Fabrizio Corona su Instagram i primi post dopo la scarcerazione : violate le disposizioni dei giudici : Fabrizio Corona è uscito dal carcere da pochi giorni e già inizia a violare le condizioni imposte dal giudice per la scarcerazione. dopo essere uscito da San Vittore gli era stato...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Video su Instagram a dispetto dei giudici : l'ultimo post quasi 2 anni fa : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi: lui sfida il divieto dei giudici e usa i social: il post su Instagram che ripercorre la sua vicenda in tribunale. Lei rivela, "abbiamo fatto l'amore"...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 19:12:00 GMT)

