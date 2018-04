Fabrizio Corona : i giudici gli restituiscono 1 - 9 milioni di euro Video : 2 #Fabrizio Corona: il solo nome da' spesso inizio a digressioni in tutti i campi, dalla questione morale alla legislatura italiana, alle questioni di carattere familiare o sociale, quasi fosse un eroe di un fumetto o di una serie TV americana ora tanto di moda! I soldi nel controsoffitto Lui l'aveva detto. Bene: la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto che venga restituita all'ex paparazzo la somma di ...

Corona - giudici gli restituiscono 1 - 9 mln : La Sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano ha disposto la restituzione di 1,9 milioni di euro circa che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona , su un totale di 2,6 milioni trovati in ...

Fisco : giudici restituiscono 1 - 9 mln a Corona - confiscata casa Milano : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - La Sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano ha disposto la restituzione di 1,9 milioni di euro circa che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona, su un totale di 2,6 milioni trovati in due cassetti di sicurezza in Austria e in parte nel controsoffitto dell

Fisco : giudici restituiscono 1 - 9 mln a Corona - confiscata casa Milano : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – La Sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano ha disposto la restituzione di 1,9 milioni di euro circa che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona, su un totale di 2,6 milioni trovati in due cassetti di sicurezza in Austria e in parte nel controsoffitto dell’abitazione di una sua collaboratrice. Una decisione, confermata dal difensore Ivano Chiesa, che chiarisce come le somme finite nel ...

I giudici restituiscono a Fabrizio Corona 1 - 9 milioni di euro. "Soldi leciti - lui abile a sfruttare la detenzione" : La Sezione misure di prevenzione del Tribunale ha disposto la restituzione di circa 1,9 milioni di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona su un totale di circa 2,6 milioni trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto, chiarendo che le somme sono state "lecitamente guadagnate" e trattenendo la parte di imposte non ancora versate. I giudici hanno disposto, invece, la confisca della sua casa ma, come chiarito dal legale ...

Fabrizio Corona : i giudici gli restituiscono 1 - 9 milioni di euro : Fabrizio Corona: il solo nome dà spesso inizio a digressioni in tutti i campi, dalla "questione morale" alla legislatura italiana, alle questioni di carattere familiare o sociale, quasi fosse un "eroe" di un fumetto o di una serie TV americana ora tanto di moda! I soldi nel controsoffitto Lui l'aveva detto. Bene: la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto che venga restituita all'ex paparazzo la somma di 1,9 milioni di ...

Corona - i giudici gli restituiscono 1 - 9 milioni : "Guadagnati in modo lecito" : MILANO - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale ha disposto la restituzione di circa 1,9 milioni di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona su un totale di circa 2,6 milioni...

Corona - giudici gli restituiscono 1 - 9mln : 16.40 I giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano hanno disposto la restituzione di 1,9 mln di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona, in quanto somme "lecitamente guadagnate". Il denaro era stato trovato insieme ad altri 700 mila euro in Austria e in un controsoffitto. Sarà trattenuta solo la somma delle imposte non versate. I giudici hanno invece confiscato la sua casa. Il suo legale ha detto che per i ...

Fabrizio Corona : i giudici di Milano gli restituiscono 1 - 9 milioni | : Per la Sezione misure di prevenzione del Tribunale i 2,6 milioni sequestrati al fotografo dei vip, trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto, sono stati "guadagnati lecitamente". I ...

Fabrizio Corona : i giudici di Milano gli restituiscono 1 - 9 milioni : Fabrizio Corona: i giudici di Milano gli restituiscono 1,9 milioni Per la Sezione misure di prevenzione del Tribunale i 2,6 milioni sequestrati al fotografo dei vip, trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto, sono stati “guadagnati lecitamente”. I giudici hanno trattenuto solo la parte di imposte non ancora ...

Corona - giudici Milano gli restituiscono 1 - 9 milioni : Nonostante la rissa fuori da una nota discoteca di Milano, Fabrizio Corona non è più da considerarsi pericoloso. A dirlo è la sezione misure di prevenzione del Tribunale. Non solo: i giudici hanno disposto la soldi sequestrati all'ex re dei paparazzi."Somme lecitamente guadagnate"Il tribunale ha deciso: a Fabrizio Corona verranno restituiti i 1,9 milioni di euro che erano stati sequestrati nel 2016. Quelli - per intenderci - ritrovati in Austria ...

Corona - giudici gli restituiscono 1 - 9 mln : ANSA, - MILANO, 09 APR - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale ha disposto la restituzione di circa 1,9 milioni di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona su un totale di circa 2,6 ...

Corona - i giudici gli restituiscono 1 - 9 milioni : 'Guadagnati in modo lecito' : MILANO - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale ha disposto la restituzione di circa 1,9 milioni di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona su un totale di circa 2,6 milioni trovati ...

I giudici di Milano restituiscono a Fabrizio Corona 1 - 9 milioni - : Restituire a Fabrizio Corona 1,9 milioni di euro. Questo quanto disposto dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Al'ex fotografo dei vip erano stati sequestrati in tutto 2,6 milioni di euro: erano stati trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto. Il Tribunale ha stabilito che quelle somme sono state "lecitamente guadagnate" e quindi ha deciso di trattenere solo la parte delle imposte non ...