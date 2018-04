Condé Nast Social Academy | al via il nuovo corso

Condé Nast Social Academy : lifestyle passions : Sport, food, gaming, guida, viaggi, hi-tech, ecologia: sono le passioni più trasversali, quelle che uomini e donne coltivano e ormai condividono, quelle in cui ritagliano un proprio spazio di espressione e di ricerca dell’eccellenza. È intorno a una squadra appunto «mista» di donne e uomini contagiati da una o più di queste passioni che Condé Nast Social Academy, dopo il successo del primo corso per influencer dedicato al mondo del Beauty, ha ...

Tendercapital e Condé Nast Italia portano il cinema (e Pierfrancesco Favino) al Salone del risparmio : Pierfrancesco Favino, intervistato dal direttore editoriale di Condé Nast Italia Luca Dini, sarà special guest della conferenza Investimenti alle stelle – Il tax credit nel cinema come asset alternativo che Tendercapital, specializzata negli investimenti alternativi, terrà l’11 aprile (ore 9:30) nell’ambito del Salone del risparmio di Milano. Sarà l’attore a spiegare alla platea perché il cinema di qualità ha bisogno di investimenti ...

Condé Nast - 5 giornaliste in cassa dall’8 marzo : “Vogliono sostituire l’informazione con il marketing” : Si punta su influencer, blogger e youtuber che sappiano fare marketing a suon di follower sui social e si lasciano a casa i giornalisti. Che costano di più. Con il rischio che l’informazione diventi un optional. C’è anche questa preoccupazione dietro la vicenda della casa editrice Condé Nast che, proprio nel giorno della festa della donna, l’8 marzo, metterà in cassa integrazione a zero ore cinque giornaliste. Le professioniste in questione, ...

Comunicato sindacale dei giornalisti Condé Nast : Dopo una serie interminabile di minuetti (incentivi all’esodo, lettere di licenziamento consegnate e ritirate, trattative ondivaghe…), la casa editrice, che ha sempre gestito le chiusure di testata con il ricollocamento dei giornalisti oppure spalmando la solidarietà difensiva su tutto il corpo redazionale, relativamente alla chiusura de L’Uomo Vogue, Vogue Sposa, Bambino e Accessory ha imboccato repentinamente e unilateralmente la via ...

Condé Nast - party per L : sa : Lo scorso 19 febbraio, presso il Piccolo Teatro Strehler di Milano, è stato presentato L:sa, il primo Premium Social Media firmato Condé Nast dedicato alle smart millennial. Il nuovo brand editoriale social-only si sviluppa su Instagram e Facebook attraverso il profilo attivo @experiencelisa, proponendo una total topic coverage nella sfera dell’intrattenimento dedicato alle millennial, con una vocazione che farà leva sulla loro attitudine alla ...

Condé Nast Italia ha presentato una nuova rivista che esiste solo su Instagram e Facebook - Lisa : Per ora Lisa è presente su Instagram e Facebook e ha un account sul servizio di streaming musicale Spotify; in futuro sarà anche su Snapchat e Musical.ly . I contenuti di Lisa sono curati da sette ...

Condé Nast - giornalisti in cassa integrazione a zero ore : La casa editrice Condé Nast – dopo avere aperto un tavolo per verificare la ricollocabilità dei giornalisti in chiusura di testata, avere poi ventilato la possibilità di una cassa integrazione e avere quindi inviato a sorpresa tre lettere di licenziamento, cui i giornalisti hanno risposto con uno sciopero – respinge la proposta di aprire una nuova solidarietà a tutela dei posti di lavoro e decide unilateralmente di mettere cinque ...

Marche : un viaggio nella bellezza insieme a Condé Nast : È iniziato alla Bit – la fiera del turismo di Milano l’11-12-13 febbraio – un luogo viaggio nella bellezza della Regione Marche. Durante i tre giorni della fiera i panel e gli incontri allo stand della Regione hanno esplorato i luoghi e la cultura, l’arte e gli eventi che rendono speciale questa terra ricca e complessa. Una serie di appuntamenti che nascono da un nuovo approccio nella promozione del territorio, dalla ...

Ecco il Codice di comportamento pubblicato da Condé Nast International : In risposta agli episodi di molestie sessuali e discriminazione che continuano ad avvenire nel mondo della moda, mercoledì Condé Nast International ha pubblicato un nuovo set di linee guida da seguire durante i servizi fotografici. In atto fin da subito, le direttive sono state pensate per tutelare tutti coloro che lavorano con i brand dell’azienda. Ecco le nuove regole: – Tutti i modelli e le modelle presenti sul set devono avere compiuto ...

