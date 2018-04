Concorso Miur 2018 per non abilitati Requisiti necessari | tre anni di servizio e 24 CFU

Concorso Miur 253 funzionari - come prepararsi : Tra i nuovi bandi pubblici pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale c’è anche il Concorso Miur per la selezione per titoli ed esami di 253 funzionari da assumere a tempo pieno e indeterminato in diverse regioni italiane. Scarica il bando I posti a disposizione saranno così ripartiti: 50 posti in Amministrazione centrale, 7 in Abruzzo, 4 in Basilicata, 8 in Calabria, 19 in Campania, 10 in Emilia Romagna, 5 in Friuli Venezia Giulia, 9 in ...

Concorso docenti abilitati : Miur proroghi la scadenza per la presentazione della domanda : Presentare la domanda per partecipare al Concorso docenti abilitati 2018 sta diventando una vera odissea. Si stanno susseguendo infatti le segnalazioni di malfunzionamento del servizio Istanze on line, utilizzato dal Miur come piattaforma per la presentazione delle istanze da parte di docenti e Ata. A molti docenti sta capitando, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma

Concorso Scuola 2018 - ecco le FAQ del Miur : Sono disponibili sul sito del Miur le FAQ relative al Concorso Scuola 2018 rivolto ai docenti abilitati, che saranno aggiornate nei prossimi giorni. Il bando per l'insegnamento nella Scuola secondaria rivolto a docenti abilitati (Leggi il bando) selezionerà i candidati attraverso una prova orale, la valutazione dei titoli e un percorso formativo della durata di un anno. Come partecipare al Concorso Scuola 2018 Per partecipare al Concorso Scuola

Concorso Miur 2018 per 2400 Direttori Amministrativi (DGSA) : ecco quando uscirà : Dopo gli aggiornamenti sui concorsi pubblici dedicati agli economisti e ai giuristi con scadenza ad aprile e maggio indetti da vari enti locali e ministeri, ci occupiamo dell’imminente bando MIUR per DGSA a tempo indeterminato. Il quotidiano online OrizzonteScuola.it ha confermato che a breve in Gazzetta Ufficiale verrà pubblicato il Concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola - per l’anno scolastico 2018/2019. Nel ...

Concorso docenti abilitati 2018 : MIUR pubblica le FAQ : Il MIUR, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note le FAQ riguardanti il Concorso docenti abilitati 2018. (Vedi l'articolo sulle modalità di iscrizione). Il Ministero dell'Istruzione, infatti, ha predisposto un elenco di risposte, relative alla procedura di iscrizione. Queste, sulla base delle segnalazioni pervenute dai candidati. Le prime FAQ Innanzitutto, in merito al pagamento

Concorso ATA 2017/2018 24 mesi : nota Miur e modelli di domanda : Concorso ATA 24 mesi: "Il Miur, con la nota 12391 del 7 marzo 2018 ha trasmesso agli uffici Scolastici Regionali i modelli di domanda relativi all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA per l'anno scolastico 2017/2018 per le graduatorie utili per le assunzioni e le supplenze dell'a.s. 2018/2019. Come da noi richiesto, il Ministero

Concorso abilitati : uscite le prime FAQ sul sito del Miur : Le prime 19 FAQ del Miur sono state pubblicate dal ministero. I primi a dare la notizia sono i responsabili del sindacato FLCCGIL. Come si sa sono molto attese Perché i nodi da sciogliere sono ancora diversi. Prima di renderle disponibili sul proprio portale la FLCCGIL avverte che non ci sono risposte circa la possibilità

Concorso docenti abilitati 2018 e graduatorie - ultime notizie : nota Miur : ultime notizie Concorso scuola per abilitati 2018: "Il Miur con la nota 8900 del 14 febbraio 2018 ha dato indicazione agli uffici periferici di rendere disponibili i dati sulla consistenza delle graduatorie ad esaurimento e dei concorsi 2016. Nel corso dell'ultimo incontro la FLC CGIL aveva sollecitato l'esigenza che fossero resi disponibili tali dati per

Transitorio - Concorso riservato ai docenti abilitati : informativa al MIUR : "Il MIUR ha convocato le organizzazioni sindacali per una informativa sul bando di concorso riservato per i docenti abilitati e specializzati per il sostegno, per giovedì 1 febbraio 2018. I candidati potranno presentare domanda in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per i quali posseggono i requisiti." concorso riservato