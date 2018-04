Comuni | dalle multe incassi record | 1 | 7 miliardi nel 2017

I Comuni incassano 1 - 7 miliardi dalle multe : record per Bologna e Firenze : Come spiega il Sole 24 Ore questi dati sono raccolti e classificati dal Ministero dell'Economia. Il 90% circa di quel bel gruzzoletto è stato raccolto con le 'classiche' multe stradali, la parte ...

Quantic Dream : la compagnia pubblica un nuovo Comunicato per difendersi dalle recenti accuse : Ricordate la polemica scoppiata nel mese di gennaio che vedeva protagonista il celebre studio di David Cage, Quantic Dream? Poco tempo fa, alcuni ex dipendenti della compagnia confermarono un "ambiente di lavoro tossico" all'interno dell'azienda, con gravi episodi di omofobia e razzismo, orari di lavoro prolungati in modo eccessivo e vere e proprie prese in giro con alcuni fotomontaggi a sfondo sessuale per le dipendenti.Lo studio ha già ...