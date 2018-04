Come vivono gli italiani il fatto di non avere ancora un governo? : Foto Claudio Furlan / lapresse Dalle elezioni del 4 marzo è già trascorso un mese abbondante. E l’Italia è ancora senza un governo. Molto probabilmente di tempo ne trascorrerà altro. Per una serie di ragioni tattico-strategiche che potrebbero influenzare – a vantaggio dell’uno o dell’altro – la dinamica delle trattative per l’esecutivo. Dal cambio dei governatori e dei consigli regionali in Friuli-Venezia Giulia e in Molise all’assemblea ...

"I nomadi della Ue - rom e sinti - vivono Come fossero nel terzo mondo" : Trascorrono la propria esistenza in uno dei continenti con la qualità della vita fra le più alte al mondo ma di fatto vivono in condizioni da terzo mondo. E' questa la sorte delle popolazioni nomadi come rom, sinti e caminanti, secondo l'Agenzia per i diritti fondamentali dell' Unione Europea. In occasione della giornata mondiale dedicata a ...

Duathlon a Cuneo con 876 giovani in gara : ecco Come si vivono i campionati in città : Tutti ai posti di partenza a Cuneo, che ospita per la prima volta i campionati italiani giovanili di Duathlon, manifestazione sportiva nazionale organizzata dall'Asd Cuneo 1198 Triteam su mandato ...

Jennifer Aniston e Justin Theroux : Come vivono dopo la separazione : Jennifer Aniston e Justin Theroux hanno messo fine al loro matrimonio poco più di un mese fa. Ma cosa fanno oggi e, soprattutto, dove sono? E! Online ha intervistato una fonte vicina alla coppia, ...

“Guardate Come vivono”. Tina e Chicco Nalli allo scoperto : “Vi diciamo tutto”. Dopo fiumi di pettegolezzi - l’opinionista simbolo di Uomini e Donne prende il toro per le corna e racconta la verità sul suo rapporto col marito. Intanto spunta una foto - e c’è poco da aggiungere… : Dopo 13 anni di amore si sono detto addio. Tra Tina e Chicco Nalli è tutto finito. Niente lieto fine come nelle favole ma felici e contenti ognuno per la sua strada. Anzi no, perché la coppia – che ha pure 3 figli – pare abbia preso una decisione differente da quella che si potrebbe immaginare. A confessarlo è proprio la bionda opinionista che dice: “Al momento viviamo da sparati in casa, anche per il bene dei nostri figli”. Dopo 13 anni ...