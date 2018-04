Come impedire l' impiego di robot assassini ?

Come impedire che Facebook ci spii : Facebook si spia? Ecco Come bloccarlo definitivamente su Firefox e non farli sapere nulla. Usa l’estensione Facebook Container Facebook Container è l’estensione per Firefox per bloccare Facebook Spione Mozilla è ufficialmente in guerra contro Facebook e dopo aver sospeso l’advertising ora pubblica un addons che chiude completamente le porte a Facebook impedendo di tracciare i siti […]