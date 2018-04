agi

: Come funzionava la truffa dei farmaci anti tumorali con cui faceva soldi la 'ndrangheta - Agenzia_Italia : Come funzionava la truffa dei farmaci anti tumorali con cui faceva soldi la 'ndrangheta - NoccHOne : RT @Ruttosporc: Più che altro finché il VAR funzionava come doveva non eravate in testa, poi han capito che se il primo scudo dell'era VAR… - 66simona99 : @yuza_nuvole Adesso devi spiegare ai più giovani come funzionava il pendolino di M. Mosca. -

(Di lunedì 9 aprile 2018)costosissimi destinati agli ospedali perlopiù per cure oncologiche: su questo avevano puntato il loro illecito giro d’affari da quasi 20 milioni di euro tredici persone, finite in manette lunedì a Milano. L’accusa è quella di associazione per delinquere finalizzata allaai danni dell’Erario,ad aziende farmaceutiche, autoriciclaggio, ricettazione di, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. A capo dell'organizzazione, legata alla 'di San Luca e in particolare alla famiglia Calabrò, c’era Giampaolo Giammassimo il titolare di origine calabrese dellaa Caiazzo nel centro di Milano. Tra gli arrestati c'è anche un carabiniere che fino al 2013 ha lavorato al Nas: il militare era entrato in ...