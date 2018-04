Come disattivare conferma di recapito SMS su Huawei e Honor | addio ai costi aggiuntivi

Come disattivare l’ultimo accesso su Instagram : Instagram ha introdotto la possibilità di vedere l’orario dell’ultimo accesso degli altri utenti. Innanzitutto, per ora, è possibile sfruttare questa funzione solamente con i contatti con cui abbiamo scambiato dei messaggi in passato. Quindi questa funzione è disponibile solamente nella sezione Direct. Se da un lato molti utenti sono rimasti contenti di questa novità, non si può dire lo stesso di molti altri. Tuttavia, se non ci va a ...

Come disattivare le notifiche di app e giochi su Facebook : disattivare le notifiche di app e giochi su Facebook può comportare una grande riduzione di notifiche fastidiose, in particolare dei giochi che possono arrivare in qualunque momento, in genere quando si sta facendo qualcosa di importante. Ora vedremo Come fare in modo che solo alcune notifiche possano essere disattivate continuando a ricevere quelle che per noi sono importanti. Come disattivare le notifiche di app e giochi su Facebook Dopo lo ...

Chrome per iOS e Android : Come disattivare gli articoli suggeriti : Google ha aggiornato Chrome e ora su iOS e Android è possibile disattivare gli articoli suggeriti che si vedono all’apertura di una nuova pagina del browser di Mountein View. come? Non sai cosa sono gli articoli suggeriti? Ora te lo spiego. Gli articoli suggeriti sono quegli articoli che puoi vedere scorrendo una qualunque pagina del browser Chrome sui dispositivi mobili. Quando apri una nuova pagina, prima ancora di effettuare qualunque ...

Facebook Messenger : Come eliminare i contatti e disattivare la sincronizzazione : come eliminare i contatti da Facebook Messenger ed evitare che vengano caricati nuovamente, per prima cosa occorre disattivare la sincronizzazione dei contatti tramite app su Android. disattivare o cancellare definitivamente account Facebook Facebook Messenger tiene traccia di contatti Il caso Cambridge Analytica ha portato alla luce ciò che il social network di Mark Zuckerberg ha fatto fin dalla sua nascita, accedere a dati, numeri di telefono, ...

Come disattivare autocompletamento URL Chrome : Google Chrome è senza dubbio uno dei migliori browser attualmente presenti nel panorama informatico ma, Come ogni cosa, non è perfetto. Esso infatti presenta dei pregi e dei difetti: tra questi possiamo trovare, ad esempio, l’autocompletamento dell’URL che non sempre funziona in modo impeccabile. Questo causa molto spesso l’apertura di siti indesiderati che, unito a delle sviste da parte dell’utente, alla lunga può ...

Come disattivare servizi Mobismile a pagamento via numero clienti 800442299 o richiesta operatore : Non sono pochi gli italiani che si sono imbattuti nei servizi Mobismile a pagamento attivati, loro malgrado, sullo smartphone e con numero assistenza di riferimento 800442299. Si tratta di informazioni meteo, gossip, sport e chi più ne ha più ne metta dal discutibile valore e che hanno un costo davvero ragguardevole, ossia di circa 5 euro a settimana. Spesso e volentieri questi vengono associati al proprio numero di riferimento dopo aver ...

Come disattivare Amazon Prime : Amazon Prime è il servizio che ci permette di avere spedizioni gratis e veloci senza costi aggiuntivi. Il canone annuale è di 19,99€, un prezzo davvero conveniente se siamo soliti ordinare spesso da noto sito di e-commerce. Inoltre ci consente di accedere ai contenuti di Prime Video, l’accesso a Twitch Prime e molto altro. Se non abbiamo mai attivato questo servizio, possiamo provarlo gratuitamente per un mese. Inoltre, Amazon Prime, può ...

Galaxy S8 Come disattivare luminosita’ automatica : Risparmaire batteria diminuire luminosità dello schermo Galaxy S8 come togliere la luminosità automatica telefono Android Galaxy S8. Oggi vi insegneremo come disattivare luminosita' automatica schermo Samsung Galaxy S8, Togliere luminosità automatica Galaxy S8, Disabilitare la luminosità automatica Samsung S8.

Come disattivare Mobilepay e annullare l’abbonamento : Mobilepay è una nuova piattaforma di pagamento utilizzata da operatori di telefonia mobile Come Tim, Vodafone, Wind, 3 Italia, Fastweb e PosteMobile. Essa serve per garantire piccoli pagamenti in modo semplice e veloce di servizi digitali, usufruendo direttamente del proprio credito telefonico, senza dover utilizzare una carta di credito. È un servizio molto sicuro sia per chi acquista che per chi vende, e tutto ciò che bisogna condividere per ...

Huawei Nova Come disattivare vibrazione tastiera : Huawei Nova La vibrazione della tastiera è fastidiosa ? Ecco la guida che vi aiuterà a togliere la vibrazione sul telefono Android Huawei Nova Semplice e veloce.

Come disattivare Spotify Premium : Abbiamo finalmente trovato il servizio di streaming musicale che fa per noi, ma abbiamo ancora l’abbonamento a Spotify Premium attivato? Se non vogliamo mantenere due abbonamenti attivi o se semplicemente non vogliamo più utilizzare il servizio di Spotify, possiamo disattivarlo in poche mosse. In questa guida vedremo Come disattivare Spotify Premium in pochi e semplici passaggi. Procedura Possiamo annullare l’abbonamento in qualsiasi ...

Come disattivare servizi a pagamento : Molto spesso, i servizi a pagamento vengono attivati in maniera ingannevole e poco chiara. A farne le spese, quindi, siamo noi utenti ignari di tutto ciò , che vediamo il nostro credito telefonico calare a picco. Per fortuna è possibile liberarsi di questi inutili abbonamenti a pagamento in modo facile e veloce grazie ad un intervento da parte del proprio operatore telefonico. In alcuni casi abbiamo anche diritto ad un rimborso ...