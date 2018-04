Colpita una base aerea siriana nella provincia di Homs Assad e Putin accusano Israele

Londra - far west in città : morta una 17enne Colpita alla testa - grave un altro 16enne : Doppia sparatoria a Londra, dove una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata colpita alla testa e un ragazzo di 16 è ricoverato in gravi condizioni. È caccia all'uomo in tutta la City, che intanto è diventata la città più violenta del mondo, prima ancora di New York, con un numero crescente di omicidi, soprattutto tra gli under 30.Continua a leggere

Londra - far west in città : morta una 17enne Colpita alla testa - grave un altro 16enne : Londra, far west in città: morta una 17enne colpita alla testa, grave un altro 16enne Doppia sparatoria a Londra, dove una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata colpita alla testa e un ragazzo di 16 è ricoverato in gravi condizioni. È caccia all’uomo in tutta la City, che intanto è diventata la […]

Londra - due sparatorie : una 17enne Colpita alla testa a Tottenham. Un altro sedicenne grave : Nella notte, nello spazio di un’ora, ci sono state due sparatorie a Londra: una ragazza di 17 anni è morta colpita da un proiettile alla testa ed un ragazzo, 16 anni, è rimasto gravemente ferito. Quando è arrivata a Tottenham, quartiere della prima sparatoria, la polizia ha trovato l’adolescente agonizzante. Il ragazzo, invece, era stato trovato poco prima con gravi ferite provocate da arma da fuoco nell’area di Walthamstow. Lo riporta la ...

Grave una donna Colpita da un cavallo imbizzarrito : E' stata colpita da un cavallo imbizzarrito ed è caduta a terra, riportando un trauma cranico e un trauma alla spina dorsale. Una donna tedesca di 53 anni è rimasta ferita nella mattina di lunedì 2 ...

Londra - passa sotto un cantiere e viene Colpita da una pioggia di mattoni : è grave : Il drammatico incidente nei pressi del cantiere di un nuovo complesso residenziale di Londra. Ferita in maniera grave una 28enne. “Una donna era sotto i mattoni e un'altra urlava in maniera isterica e guardava il cielo”, ha raccontato un testimone.Continua a leggere

Colpita da aneurisma in gravidanza : donna gravissima dà alla luce una bimba : È stata Colpita da un aneurisma cerebrale all’ottavo mese di gravidanza, ma grazie alla bravura dei medici dell’ospedale Bufalini di Cesena è riuscita a dare alla luce una splendida bimba....

Parto record a Cesena : mamma Colpita da aneurisma dà alla luce una bimba prima dell’operazione : Ha Partorito la sua piccola nel reParto di Neurochirurgia dell'Ospedale 'Bufalini' di Cesena pochi istanti prima che i chirurghi la operassero per un gravissimo aneurisma cerebrale. Protagonista della vicenda, avvenuta qualche mese fa e coronata con il lieto fine, una giovane donna ravennate.Continua a leggere

Morta la guardia giurata aggredita in metro : venne Colpita con una spranga di ferro : di Ferdinando Bocchetti Non ce l'ha fatta Franco Della Corte, la guardia giurata di 52 anni aggredita da uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo, ...

Napoli choc - guardia giurata Colpita con una spranga di ferro alla stazione metro : è grave : Una guardia giurata è in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli, dove è stato trasferito con urgenza dall'ambulanza che lo ha prelevato alla stazione metropolitana di Piscinola. L'uomo, 51 anni, è ...

Napoli choc - guardia giurata Colpita con una spranga di ferro alla stazione metro di Piscinola : Una guardia giurata è in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli, dove è stato trasferito con urgenza dall'ambulanza che lo ha prelevato alla stazione metropolitana di Piscinola. L'uomo, 51 anni, è ...

Rose e supereroi al funerale della piccola Bea - Colpita da una malattia sconosciuta : 'La breve esistenza di Bea, la sua storia travagliata hanno suscitato, a Torino e in tutto il mondo, solidarietà e attenzione; hanno provocato tanta gente a pregare, e a compiere gesti concreti di ...

Addio a Bea - Colpita da una malattia misteriosa. "Corri ad abbracciare tua mamma in paradiso" : ... la cui zia aveva dato origine anche ad una pagina social, "Mondo di Bea", per parlare assieme della malattia e per sensibilizzare il mondo sull'esistenza delle malattie rare ed incurabili. Bea amava ...

Arabia Saudita - scoperta una misteriosa carovana di dromedari sColpita nella pietra a grandezza naturale : scolpita nella pietra rossa, a grandezza naturale. Un’insolita carovana di dromedari è stata scoperta nella provincia di Al Jawf, in Arabia Saudita. A individuare i bassorilievi, descritti sulla rivista Antiquity di Cambridge, è stato un gruppo di archeologi del Consiglio Nazionale delle Ricerche francese e della Commissione per il Turismo e il pa...

Piacenza - una prof. Colpita da un alunno : 7 giorni di prognosi : Roma, 14 feb. , askanews, Una docente di una scuola in provincia di Piacenza è stata colpita ripetutamente ad un braccio, che aveva già dei problemi, da uno studente di prima media. Lo scrive il ...