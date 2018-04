COLONY - #RewatchTime | 1x01 Pilot

lostinaflashforward

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Even the most successful men make two or three critical mistakes in their lives. It’s what they do afterward that defines them.”Carissimi lettori, da oggi inizia la nostra rubrica, dedicata a! Questo angolo è un'importante opportunità per fare un ripasso o per avvicinarsi un po' di più a questa intrigante serie sci-fi, a meno di un mese dal ritorno con la terza stagione. Ogni giorno pubblicheremo un articolo dedicato ad ogni episodio, in ordine cronologico, dove commenteremo i temi e approfondiremo curiosità e note di interesse riguardante la puntata. Allora, siete pronti per tornare indietro nel tempo e rivivere insieme a noi la storia di? Andiamo a incominciare...TITOLO:Regia: Juan Josè CampanellaScritto da: Carlton Cuse e Ryan J.CondalVOTO: ★★★★★★★½☆☆☆COMMENTOIl prologo della serie vede la famiglia Bowman, composta da Will, Katie e i figli Bram e ...