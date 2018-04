Colf e badanti | contributi in scadenza

Badanti e Colf : in scadenza i contributi - stipendio minimo e novità Video : Il lavoro domestico, quello che nelle famiglie italiane svolgono Badanti, colf e baby sitter ormai è una delle attivita' più diffuse. Secondo i dati statistici, In nella nostra penisola sono circa 840 mila le lavoratrici di questo settore, comprendendo sia quelle regolari che quelle irregolari che purtroppo ancora oggi esistono. In prospettiva, sempre secondo le statistiche, la domanda di questo tipo di lavoratori aumentera' perché ...

Alle Colf o badanti va rilasciata la Certificazione unica entro il 31 marzo Video : Il lavoro domestico è regolamentato alla stregua di tutte le altre tipologie di lavoro. Da qualche anno infatti tale branca del lavoro è regolata da un proprio contratto collettivo che per esempio, fissa i limiti retributivi per quanto concerne Colf, baby sitter e badanti. Nel CCNL ci sono tutte le norme che regolano il rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro. Quest’ultimo però rispetto alla stragrande maggioranza dei datori di ...

Badanti - Colf e infortunio sul lavoro - ecco le regole e quanto si percepisce Video : Una notizia di cronaca proveniente da Asti fa tornare l’attenzione sull’istituto degli infortuni sul lavoro in ambito lavoro domestico. Lo scorso 6 marzo una Colf è precipitata nel vuoto per il cedimento di un balcone presso la casa dove era alle dipendenze come collaboratrice domestica. La giovane donna è deceduta e la casistica rientra tra gli infortuni sul lavoro perché essa si trovava sul luogo dove svolgeva la sua attivita'. Statistiche ...

Assegni familiari : le novità Inps per Colf e badanti : L'Inps sul suo sito istituzionale ha pubblicato recentemente il messaggio 1028/2018. Questo contiene importanti novità per quanto riguarda la procedura di richiesta da seguire per ottenere gli Assegni familiari da parte di colf e badanti con contratto di somministrazione di lavoro. Inoltre, vengono forniti dettagli su chi è giuridicamente tenuto al pagamento e quanto dovrebbe essere riconosciuto al lavoratore. Vediamo, quindi, di descrivere ...

Naspi 2018 per Colf e badanti e bonus da 80 euro - ecco come funzionano Video : Si entra nella stagione delle dichiarazioni dei redditi con il modello 730/2018 gia' approvato dall’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni reddituali servono per pagare le tasse al Fisco, ma anche per recuperare ciò che spetterebbe di diritto ai soggetti dichiaranti e che non vengono erogati per una serie di motivi da parte dei datori di lavoro. Naturalmente bisogna avere un contratto in piena regola perché solo i #Lavoratori regolarizzati ...

Le nuove regole per Colf e badanti. Che sono sempre più italiane : Le buste paga che stanno per essere consegnate a colf, badanti o baby sitter saranno leggermente più 'salate' per le famiglie. Scatta infatti l'adeguamento delle retribuzioni per effetto dell'indice ...