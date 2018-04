City-Liverpool | Guardiola | ' La rimonta? Serve la partita perfetta'

Manchester City-Liverpool - come vederla in tv? Programma - orario e probabili formazioni : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Premium Sport e in diretta streaming su Premium Play. Di seguito il Programma completo e le probabili formazioni. Ritorno quarti di finale Champions League ...

Manchester City-Liverpool - come vederla in tv? Programma - orario e probabili formazioni : Dopo il 3-0 dell’andata, il Manchester City cerca la grande impresa con il Liverpool nel ritorno dei quarti di finale di della Champions League. I Citizens proveranno a sfruttare il fattore campo per fare la partita della vita e riuscire nella clamorosa impresa di ribaltare il risultato. Dall’altra parte i Reds potranno invece difendere il vantaggio per riuscire a tornare in semifinale dopo dieci anni. Manchester City-Liverpool si giocherà ...

Probabili Formazioni Manchester City-Liverpool - Ritorno Quarti di Finale Champions League 10-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Liverpool, Champions League 2017/2018, Ore 20.45: Aguero ancora in dubbio nei Cityzens; Reds che dovrebbero recuperare Salah. Si riparte con la seconda sfida tra le due inglesi, ma questa volta i Quarti di Finale di Champions League avranno come palcoscenico l’Ethiad Stadium. Cityzens che vengono dalla sconfitta pesante rimediata contro il Manchester United, che non gli ha permesso di ...

Champions - assalto a bus City : Uefa apre inchiesta sul Liverpool : NYON - L'Uefa ha aperto una inchiesta sull'assalto portato dal tifosi del Liverpool al bus del Manchester City prima della gara di andata dei quarti di finale di Champions League, giocata ad Anfield ...

Champions - tifosi del Liverpool assaltano il bus del Manchester City : Brutta accoglienza per il Manchester City ad Anfield, per l'andata dei quarti di Champions. Il pullman che trasportava la squadra di Guardiola è stato preso d'assalto all'arrivo allo stadio del ...

City travolto dal Liverpool - stampa estera celebra impresa reds : Il 4-1 del Barcellona alla Roma al Camp Nou, assieme alla debacle del Manchester City di Pep Guardiola battuto 3-0 dal Liverpool nel derby inglese dei quarti di finale di Champions League, tiene banco sulle prime pagine dei quotidiani del Vecchio Continente, in particolar modo quelli spagnoli e britannici. “Troppo Barcellona per una innocente Roma” titola ‘Marca’ per celebrare la prestazione dei blaugrana. ...

l'anti-guardiola si chiama jurgen klopp! ecco come il liverpool ha demolito il City in mezz'ora - Sport : jurgen STRAVINCE Stefano Boldrini per la Gazzetta dello Sport L' anti-Guardiola ora ha un nome: si chiama Jürgen Klopp, è nato a Stoccarda e, in omaggio alla sua città, il successo del liverpool ...

City - Guardiola : "Complimenti al Liverpool - è un ko da accettare" : Klopp dopo il 3-0 nell'andata dei quarti di Champions: "Non è il risultato che ci aspettavamo, ma nella ripresa dovevamo fare di più"

Liverpool-Manchester City 3-0 : lezione dei Reds agli uomini di Guardiola. Ritorno da sapore di rivincita : Notizie sul tema Liverpool-Manchester City, diretta tv e info streaming oggi 4 aprile 2018 Premier League: Manchester City, lo champagne è pronto. Zona Champions quasi chiusa. In fondo alla ...

Il Liverpool travolge il City : Il Liverpool domina il derby inglese contro il Manchester City nella gara d'andata dei quarti di Champions League e mette una seria ipoteca sulla semifinale. A 'Anfield' il ciclone 'Reds' si abbatte ...

Impresa del Liverpool : City sconfitto 3-0 : Il Liverpool ha battuto 3-0 il Manchester City nell'andata dei quarti di finale di Champions league. Apre le marcature Salah al 12' del primo tempo. Al 21' raddoppio di Oxlade-Chamberlain e al 31' il ...

Calcio - Champions League 2018 : notte da sogno ad Anfield. Il Liverpool manda ko il Manchester City - finisce 3-0! : L’andata dei quarti di finale di Champions League non poteva andare meglio per il Liverpool. I Reds hanno letteralmente schiantato il Manchester City per 3-0, sfoderando una prestazione da ricordare, sottolineata perfettamente dalla solita meravigliosa cornice di Anfield, che ha reso la serata magica. Il passivo è pesante, ma rispecchia perfettamente i valori visti in campo. Il City è stato irriconoscibile, certamente per demeriti propri, ...

Il Liverpool passeggia sul City di Guardiola : i Reds si impongono 3-0 : Il Liverpool di Jurgen Klopp fa la sorpresa, e che sorpesa, al Manchester City di Pep Guardiola che esce da Anfield con le ossa rotte. I Reds, infatti, hanno vinto con un netto 3-0 al termine di un match dominato nel primo tempo. Dell'ex Roma Salah, Oxlade-Chamberlain e Mané i gol che hanno permesso al Liverpool di ipotecare in maniera totalmente inaspettata le semifinali di Champions League. Brutta batosta per una delle grandi favorite alla ...

Liverpool-City 3-0 - lezione di Klopp a Guardiola : gol e assist per Salah : Liverpool-Manchester City 3-0, cronaca, tabellino e statistiche REAZIONE FLEBILE - Un problema agli adduttori toglie dalla partita Salah al 53', al suo posto dentro Wijnaldum . La difesa del ...