CinemaDays | per 4 giorni biglietti a 3 euro | come trovare tutte le sale aderenti

Per tutti noi - in particolare per i cinefili - é tornato il CinemaDays! : Dopo tanto tempo (in realtá non é passato tanto tempo, ma é sembrata un’eternitá) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) ha deciso di far un bel regalo a tutti i cinefili con il cinemadays. Infatti non troppo tempo fa, ha allietato alcune delle nostre giornate, o meglio le nostre serate, il Cinema2Day, un iniziativa che prevedeva che ogni secondo mercoledì del mese, il biglietto del cinema costasse solo due euro ...