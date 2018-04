Cina | nuove restrizioni all' export verso la Corea del Nord

Forum di Boao : Xi Jinping mostrerà al mondo nuove prospettive della riforma e apertura della Cina : Wang Yi ha rivelato che durante la conferenza, Xi Jinping spiegherà tutta una serie di questioni focali a cui il mondo intero presta grande attenzione come, ad esempio, in che modo la Cina intende ...

Trump impone dazi da 60 miliardi alla Cina - giù la Borsa Ue esentata dalle nuove tariffe : Trump firma, Wall Street perde il 2,9 per cento. Pechino: combatteremo. Europa esentata dalle tariffe

Trump scatenato - nuove sanzioni fino a 60 miliardi di dollari alla Cina : ROMA - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette di nuovo all'angolo la Cina ed è pronto ad annunciare oggi nuove tariffe e sanzioni per un valore che potrebbe arrivare fino a 60 miliardi di ...

“Trump impone nuove tariffe e sanzioni alla Cina per 50 miliardi. Oggi la firma” : nuove tariffe e sanzioni contro la Cina per un valore di almeno 50 miliardi di dollari secondo il New York Times, per 60 miliardi per il Wall Street Journal. Sono le misure contenute in un memorandum che Donald Trump sarebbe pronto a firmare Oggi. Dopo giorni di indiscrezioni, la programmazione della firma è arrivata sull’agenda ufficiale del presidente, pubblicata dalla Casa Bianca. La mossa “contro l’aggressione economica della ...

Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in un render ufficiale - si avviCinano Blackshark e nuove cuffie : Xiaomi Mi MIX 2s si mostra in un render ufficiale all'interno di uno spot realizzato come un trailer di Pacific RIM. Intanto sono in arrivo un nuovo paio di cuffie leggerissime e Xiaomi Blackshark, lo smartphone da gaming del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in un render ufficiale, si avvicinano Blackshark e nuove cuffie proviene da TuttoAndroid.

Salute : aperta la call per presentare nuove tecnologie per vacCinare ogni bambino : Gavi, the Vaccine Alliance, sta cercando persone di talento, imprenditori e società specializzate nella soluzione di problemi, per aiutare a vaccinare i bambini più vulnerabili del mondo. Come parte del bando 2018, INFUSE (Innovation for Uptake, Scale ed Equity) – la piattaforma di accelerazione dell’innovazione di Gavi – è alla ricerca di una nuova comprovata tecnologia digitale per la registrazione e la verifica ...

La Cina gela l'Inter - ecco le nuove 'imposizioni' per il 2018 : ora Suning ceda il club : Le notizie che arrivano dalla Cina sono infatti chiare e precise: anche per il 2018, infatti, il governo cinese limiterà gli investimenti all'estero in determinati settori, compreso il mondo del ...

Calciomercato Inter - nuove brutte notizie dalla Cina : Suning ha le ‘mani legate’ - la situazione! : Calciomercato Inter – Dopo più di due mesi senza vittorie, l’Inter è tornata al successo nel match contro il Bologna. Eder e Karamoh hanno regalato i tre punti ai nerazzurri. Ora il terzo posto è di nuovo di competenza della squadra di Spalletti. dalla Cina, intanto, non arrivano buone notizie per l’Inter in merito alla prossima sessione di Calciomercato. Suning infatti si ritroverà nuovamente con le mani legate a giugno, dal ...

Il Pentagono rilancia il nucleare - nuove testate 'come deterrente per Russia e Cina' : ... è il segretario alla Difesa James Mattis a sintetizzare bene lo spirito e gli obiettivi dei cambiamenti apportati: rispondono alla necessità di 'guardare in faccia la realtà' e 'guardare il mondo ...

