oasport

: VIDEO @Daniel87Oss, compagno di squadra: 'Voi non potete capire...' #Sagan #Roubaix - Gazzetta_it : VIDEO @Daniel87Oss, compagno di squadra: 'Voi non potete capire...' #Sagan #Roubaix - Matt_Orlandi : RT @OA_Sport: #Ciclismo, parla Peter #Sagan: “Avevo fiducia nello sprint, ma poco prima avevo avuto i crampi…” - OA_Sport : #Ciclismo, parla Peter #Sagan: “Avevo fiducia nello sprint, ma poco prima avevo avuto i crampi…” -

(Di lunedì 9 aprile 2018)ha vinto laParigi-Roubaix della carriera, ed al termine della gara ha rilasciato una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport“, nel corso della quale hato di tutte le emozioni vissute in una giornata in cui ha fatto saltare il banco con un’azione da annali del. Il campione del mondocosì dell’attacco decisivo: “Non sono stato io a scegliere quel momento. È stato il momento a scegliere me. Ci aveva provato Van Avermaet un attimo, il gruppo si stava rompendo. Ho provato un attacco, non ci credevo neanche io, ma si sono aperti dietro e ho tirato dritto. A Dillier andava bene quella situazione e io sono contento anche per lui, ha fatto un grande risultato. Per la volata sono entrato secondo nel velodromo e dunque in buona posizione., ma non puoi mai saperlo.mi era venuto un ...