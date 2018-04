Ciclismo | Parigi-Roubaix | tragedia Goolaerts | il team chiede il silenzio

Dramma nel Ciclismo - muore Goolaerts. Era stato colto da malore e rianimato durante la Parigi-Roubaix : Non ce l'ha fatta Michael Goolaerts. Il ciclista belga 23enne, colpito da un infarto durante la Parigi-Roubaix e rianimato, è morto in ospedale. Dopo essersi sentito male nel settore 28 di pavè fra Viesly e Briastre, è caduto ed è stato rianimato a bordo strada: gli hanno praticato il massaggio cardiaco, con l'utilizzo anche del defibrillatore. Dopo essere stato intubato è stato portato in ospedale. Per alcune ore ha combattuto tra la vita e la ...

Ciclismo - è morto il belga Michael Goolaerts : malore fatale durante la Parigi-Roubaix : Non ce l'ha fatta Michael Goolaerts, il corridore della Vrandas Willems-Crelan colpito da infarto durante la Parigi-Roubaix a 125 km dal traguardo. Il 23enne belga è morto nella tarda serata di domenica nell'ospedale di Lilla.Continua a leggere

Ciclismo : alla Parigi-Roubaix impresa d'altri tempi - Sagan più forte anche del pavé : Lo slovacco scatta a 54 km dalla fine, prende i fuggitivi e trionfa Pochi giorni fa Tom Boonen, il fiammingo vincitore di 4 Parigi-Roubaix , record condiviso con il connazionale Roger De Vlaeminck, , ...

Ciclismo in lutto - muore a 23 anni Goolaerts : infarto durante la Parigi-Roubaix : Non c'è stato nulla da fare. E' morto a 23 anni il ciclista belga Michael Goolaerts: era crollato a terra per un arresto cardiaco a 125 km circa dal traguardo sul pavè durante la Parigi-Roubaix 2018...

Ciclismo : morto Michael Goolaert per un infarto durante la Parigi - Roubaix : Un dramma ha colpito oggi la la storica gara di Ciclismo, Michael Goolaerts è crollato a terra per un arresto cardiaco, soccorso non ce l'ha fatta.

Ciclismo : morto Goolaerts - infarto durante la Parigi - Roubaix : stato un arresto cardiaco a colpire oggi pomeriggio Michael Goolaerts mentre era in corsa durante la famosa gara di # Ciclismo Parigi - Roubaix. Pochi minuti fa è stata la sua stessa squadra, la ...

Ciclismo : morto Goolaerts - infarto durante la Parigi - Roubaix Video : È stato un arresto cardiaco a colpire oggi pomeriggio Michael Goolaerts mentre era in corsa durante la famosa gara di #Ciclismo Parigi - Roubaix. Pochi minuti fa è stata la sua stessa squadra, la Veranda Willems Crelan, a comunicarlo su twitter. La notizia ha ovviamente colpito tutto il mondo del Ciclismo che si stringe intorno ai familiari e alla sua squadra. Da subito le sue condizioni si sono mostrate subito gravi, i medici in gara sono ...

“Ha un infarto!”. Choc alla storica gara di Ciclismo. È successo durante la Parigi-Roubaix : il giovane corridore è improvvisamente caduto. Appena arrivati i soccorsi - la scoperta terribile : Che paura alla Parigi-Roubaix! La storia gara di ciclismo che si corre in Francia. Il corridore belga ventiquattrenne Michael Goolaerts della Veranda’s Willems Crelan, improvvisamente si è fermato e si è accasciato a terra dopo essere rimasto coinvolto in una caduta sul secondo settore di pavé, il Briastre. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso che hanno trovato l’atleta in arresto cardiaco, notizia non confermata dalla squadra ma ...

Peter Sagan - impresa leggendaria alla Parigi-Roubaix : sul pavè più duro del mondo una delle azioni più belle della storia del Ciclismo : Distacchi impressionanti per un'azione leggendaria: Sagan aveva già vinto il Fiandre nel 2006 ed è il primo Campione del mondo a vincere la Roubaix dal lontanissimo 1981 quando ci riuscì Hinault . ' ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix : impresa leggendaria di Peter Sagan [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Ciclismo - il palmares di Peter Sagan : vittoria leggendaria alla Parigi-Roubaix dopo la tripletta ai Mondiali : Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 grazie a una memorabile azione partita a 50 chilometri dal traguardo. Il Campione del Mondo si è letteralmente scatenato ed è riuscito ad andare via insieme a Dillier, sconfiggendolo poi in volata al Velodromo. Lo slovacco è così riuscito a conquistare la seconda Classica Monumento della carriera dopo il Giro delle Fiandre 2016 e ha così fatto un ulteriore passo nella storia del Ciclismo dopo il ...

Ciclismo - Sagan nella leggenda la Parigi-Roubaix è sua : ROUBAIX - Trionfare al Velodromo di Roubaix con la maglia di campione del mondo. C'erano riusciti solo 4 fuoriclasse: Rik Van Looy, Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault. Se ne aggiunge un quinto, Peter Sagan. Lo slovacco compie l'impresa più bella della sua ...

Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix - una delle “classiche monumento” del Ciclismo su strada : Il ciclista slovacco Peter Sagan ha vinto in volata la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale. Al secondo posto è arrivato lo svizzero Silvan Dillier, al terzo il The post Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada appeared first on Il Post.

Ciclismo - paura alla Parigi-Roubaix : Michael Goolaerts cade a terra per un arresto cardiaco. Rianimato e ricoverato d’urgenza : paura alla Parigi-Roubaix per Michael Goolaerts, ciclista belga di 22 anni, caduto a terra durante la corsa in seguito a un arresto cardiaco. Il corridore della Vérandas Willems-Crelanstato è stato trovato dai medici disteso a terra lungo uno dei primi tratti di pavé del percorso, nei pressi di Viesly. Soccorso e Rianimato Goolaerts è stato poi ricoverato d’urgenza all’ospedale più vicino L'articolo Ciclismo, paura alla ...