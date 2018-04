Ciclismo | Parigi Roubaix | serio infortunio a Matteo Trentin | gli aggiornamenti

PARIGI ROUBAIX : GOOLAERTS MORTO DI INFARTO/ Video - Ciclismo in lutto : Sagan - “sono triste” : Michael GOOLAERTS è MORTO, PARIGI ROUBAIX: ultime notizie, arresto cardiaco, inutili soccorsi. Il ragazzo era caduto dopo il malore è stato trasportato all'ospedale di Lilla in elicottero.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:10:00 GMT)

Dramma nel Ciclismo - muore Goolaerts. Colto da malore durante la Parigi-Roubaix : Non ce l'ha fatta Michael Goolaerts. Il ciclista belga 23enne, colpito da un infarto durante la Parigi-Roubaix e rianimato, è morto in ospedale. Dopo essersi sentito male nel settore 28 di pavè fra Viesly e Briastre, è caduto ed è stato rianimato a bordo strada: gli hanno praticato il massaggio cardiaco, con l'utilizzo anche del defibrillatore (video).Dopo essere stato intubato è stato portato in ospedale. Per alcune ore ha combattuto tra la ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix - tragedia Goolaerts : il team chiede il silenzio : team - Nella squadra lavora anche il belga Niels Albert, due volte campione del mondo di ciclocross, costretto al ritiro nel 2014 per problemi cardiaci. Goolaerts era di Heist-op-den-Berg, nella zona ...

Ciclismo : alla Parigi-Roubaix impresa d'altri tempi - Sagan più forte anche del pavé : Lo slovacco scatta a 54 km dalla fine, prende i fuggitivi e trionfa Pochi giorni fa Tom Boonen, il fiammingo vincitore di 4 Parigi-Roubaix , record condiviso con il connazionale Roger De Vlaeminck, , ...

“Ha un infarto!”. Choc alla storica gara di Ciclismo. È successo durante la Parigi-Roubaix : il giovane corridore è improvvisamente caduto. Appena arrivati i soccorsi - la scoperta terribile : Che paura alla Parigi-Roubaix! La storia gara di ciclismo che si corre in Francia. Il corridore belga ventiquattrenne Michael Goolaerts della Veranda’s Willems Crelan, improvvisamente si è fermato e si è accasciato a terra dopo essere rimasto coinvolto in una caduta sul secondo settore di pavé, il Briastre. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso che hanno trovato l’atleta in arresto cardiaco, notizia non confermata dalla squadra ma ...