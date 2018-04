Ciclismo | morto Goolaerts | infarto durante la Parigi - Roubaix

Blastingnews

: #UltimOra #Ciclismo, E' morto in ospedale il belga Goolaerts Colpito da un infarto nella #ParisRoubaix #SkySport - SkySport : #UltimOra #Ciclismo, E' morto in ospedale il belga Goolaerts Colpito da un infarto nella #ParisRoubaix #SkySport - Agenzia_Ansa : Morto il corridore belga Michael Goolaerts, colpito da arresto cardiaco durante la #ParigiRoubaix - Eurosport_IT : Purtroppo Michael Goolaerts non ce l'ha fatta... ?? RIP ? -

(Di lunedì 9 aprile 2018) È stato un arresto cardiaco a colpire oggi pomeriggio Michaelmentre era in corsala famosa gara di #. Pochi minuti fa è stata la sua stessa squadra, la Veranda Willems Crelan, a comunicarlo su twitter. La notizia ha ovviamente colpito tutto il mondo delche si stringe intorno ai familiari e alla sua squadra. Da subito le sue condizioni si sono mostrate subito gravi, i medici in gara sono intervenuti tempestivamente portando soccorso al ragazzo che purtroppo non ce l'ha fatta. Michaela causa di un arresto cardiaco È stata una giornata di grandesulle strade francesi, con la vittoria di Peter Sagan VIDEO nella 116esima edizione della. Ma la gioia e la felicita' di questa bellissima vittoria sono state offuscate dalla notizia arrivata in serata. Trasportato d'urgenza in elisoccorso ...