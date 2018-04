Ciclismo | la Veranda’s Willems sarà al via della Freccia del Brabante

oasport

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un consulto con la famiglia di Michael Goolaerts e la dura decisione: la– Crelanal viadelche si disputerà mercoledì. Nonostante la dolorosa morte del corridore belga la compagine ha deciso di provare ad andare avanti, con tantissima tristezza, provando magari ad onorare la memoria del 22enne. L'ufficialità è arrivato con un comunicato su Twitter. After careful consultation with the family of Michael and our riders, we decided that we will be at the start of @DeBrabantsePijl this Wednesday 11/4. We will ride #BP18 with Michael in our hearts. —– Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) April 9, 2018