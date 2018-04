Ciclismo | la settimana santa del pavé respinge Matteo Trentin e Gianni Moscon

oasport

(Di lunedì 9 aprile 2018) Parlare di, oggi, non è per nulla facile. Purtroppo dopo un malore in corsa alla Parigi-Roubaix nella serata di ieri è morto il giovane belga Michael Goolaerts. Pur con questa doverosa premessa, proviamo ad analizzare come sono andati gli italiani nell’ultimatra Giro delle Fiandre e Roubaix, consci in ogni caso di come lo sport in certi casi non possa che passare in secondo piano. L’Italia si è presentata alla campagna del Nord con ambizione., anche se con caratteristiche diverse, avevano tutte le potenzialità per fare bene. Per un motivo o per l’altro, però, non sono nemmeno riusciti ad entrare tra i migliori 10 in nessuna delle due occasioni. Proviamo a partire da. Al Fiandre, secondo quanto dichiarato, ha pagato nel finale a causa di un lungo inseguimento in cui è stato impegnato per rientrare nel gruppo ...