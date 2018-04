Ciclismo in lutto | muore a 23 anni Goolaerts | infarto durante la Parigi-Roubaix

Lutto nel Ciclismo - Ilaria Rinaldi trovata morta in casa : Lutto nel ciclismo , Ilaria Rinaldi trovata morta in casa Un Lutto ha colpito il mondo del ciclismo . Ilaria Rinaldi , ex campionessa Under 23 di ciclocross prima di passare al professionismo fino al 2010, è stata trovata morta nella propria abitazione di Gambassi Terme, alle porte di Firenze. A 33 anni era una delle migliori esponenti […]

SAVIGLIANO/ Lutto nel mondo del Ciclismo per la morte di "Nino" Dabbene : Il CR Piemonte, sgomento, annuncia la tragica scomparsa del proprio vice presidente e Amico Sebastiano " Nino " Dabbene , classe 1951, una vita dedicata al ciclismo prima come diettore sportivo poi ...

”È morta una leggenda”. Lutto nel motoCiclismo. Addio al grande che - con il suo intuito - ha portato in alto il nome dell’Italia : ”Ora siamo tutti orfani” : È stata una leggenda del motociclismo mondiale e simbolo stesso del made in Italy che vince. Un intuito ”geniale” che ha portato in alto il nome dell’Italia nel motociclismo mondiale. L’annuncio della morte è stato dato dai suoi collaboratori in una nota in cui si precisa che era da tempo malato e che presto verrà comunicata la data delle esequie. Ivano Beggio, storico presidente dell’Aprilia, è scomparso ...