Ciclismo | Boonen difende Froome e il Team Sky

(Di lunedì 9 aprile 2018) Ennesimo capitolo del caso relativo a Chris. Da quando il corridore delSky è stato trovato positivo al salbutamolo, durante l'ultima Vuelta Espana, si sono suste le dichiarazioni di ex ciclisti, di esperti del settore e di altre personalita' del mondo del #riguardo a questa spinosa vicenda. L'ultimo, in ordine di tempo, ad aver espresso la sua opinione in merito è stato Tom, campione del mondo nel 2005 e vincitore di numerose corse, tra cui quattro Parigi-Roubaix e tre giri delle Fiandre.: 'Il salbutamolo è doping? È ridicolo che lo si pensi' L'ex corridore belga è andato in controtendenza VIDEO rispetto al pensiero precedentemente espresso da altri esponenti di questo sport, che avevano auspicato una squalifica per #Chrisper il bene dell'intero movimento. Queste le parole del campione del mondo di Madrid nel 2005, intervistato da ...