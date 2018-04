Ciclismo | alla Parigi-Roubaix impresa d' altri tempi | Sagan più forte anche del pavé

“Ha un infarto!”. Choc alla storica gara di Ciclismo. È successo durante la Parigi-Roubaix : il giovane corridore è improvvisamente caduto. Appena arrivati i soccorsi - la scoperta terribile : Che paura alla Parigi-Roubaix! La storia gara di ciclismo che si corre in Francia. Il corridore belga ventiquattrenne Michael Goolaerts della Veranda’s Willems Crelan, improvvisamente si è fermato e si è accasciato a terra dopo essere rimasto coinvolto in una caduta sul secondo settore di pavé, il Briastre. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso che hanno trovato l’atleta in arresto cardiaco, notizia non confermata dalla squadra ma ...

Peter Sagan - impresa leggendaria alla Parigi-Roubaix : sul pavè più duro del mondo una delle azioni più belle della storia del Ciclismo : Distacchi impressionanti per un'azione leggendaria: Sagan aveva già vinto il Fiandre nel 2006 ed è il primo Campione del mondo a vincere la Roubaix dal lontanissimo 1981 quando ci riuscì Hinault . ' ...

Ciclismo - il palmares di Peter Sagan : vittoria leggendaria alla Parigi-Roubaix dopo la tripletta ai Mondiali : Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 grazie a una memorabile azione partita a 50 chilometri dal traguardo. Il Campione del Mondo si è letteralmente scatenato ed è riuscito ad andare via insieme a Dillier, sconfiggendolo poi in volata al Velodromo. Lo slovacco è così riuscito a conquistare la seconda Classica Monumento della carriera dopo il Giro delle Fiandre 2016 e ha così fatto un ulteriore passo nella storia del Ciclismo dopo il ...

Ciclismo : benvenuti alla Paris-Roubaix - ‘l’inferno del nord’ : di Gius Molly Non c’è corsa al mondo che abbia sollevato più dispute tra detrattori e ammiratori della terribile Parigi-Roubaix, che quest’anno si tiene domenica 8 aprile. “Paris-Roubaix est une connerie” (più o meno “la Parigi-Roubaix è una stronzata”). Così Bernard Hinault dopo averla vinta nel 1981. Il campione bretone odiava quella corsa che trovava anacronistica e pericolosa, ma riteneva che soltanto vincendola avrebbe ...

Ciclismo - paura alla Parigi-Roubaix : Michael Goolaerts cade a terra per un arresto cardiaco. Rianimato e ricoverato d’urgenza : paura alla Parigi-Roubaix per Michael Goolaerts, ciclista belga di 22 anni, caduto a terra durante la corsa in seguito a un arresto cardiaco. Il corridore della Vérandas Willems-Crelanstato è stato trovato dai medici disteso a terra lungo uno dei primi tratti di pavé del percorso, nei pressi di Viesly. Soccorso e Rianimato Goolaerts è stato poi ricoverato d’urgenza all’ospedale più vicino L'articolo Ciclismo, paura alla ...

Ciclismo - Demare e altri 30 corridori squalificati alla Scheldeprijs Video : È arrivato il pugno duro nel mondo del #Ciclismo. Se negli anni scorsi alle classiche del nord era frequente vedere qualche corridore rendersi protagonista di azioni al limite o oltre il regolamento che raramente venivano punite, ora i commissari della giuria sembrano ben decisi ad applicare le regole in modo più severo [Video]. Dopo la #squalifica comminata a Luke Rowe durante il Giro delle Fiandre per essere passato su una pista ciclabile, ...

VIDEO Ciclismo - squalificati 30 corridori : attraversato un passaggio a livello a sbarre abbassate! Che brividi alla Scheldepriijs : Un curioso episodio è accaduto durante la Scheldepriijs, corsa belga di un giorno che fa parte del ricco calendario della settimana tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Un gruppo di trenta corridori, infatti, ha attraversato un passaggio a livello mentre le sbarre si stavano abbassando: operazione pericolosissima, vietato dal codice della strada e anche dai regolamenti ciclistici. Il drappello è stato immediatamente fermato dalla giuria e ...

Ciclismo : ecco le squadre convocate dalla Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per i prossimi appuntamenti : Svelate le squadre della Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per il Gran Premio Adria Mobil, Giro del Belvedere e Giro del Belvedere, corse in programma l'1 e il 2 aprile Intenso il programma della ...

Ciclismo : Matteo Moschetti - il nuovo fenomeno italiano. Dall’anno prossimo alla Trek-Segafredo : Per un’Italia del Ciclismo che resta appesa al suo fuoriclasse, Vincenzo Nibali, ancora capace di imprese incredibili come quella di vincere la Milano-Sanremo, c’è anche un’Italia giovane che cresce ed è pronta a sbocciare nel mondo professionistico. È il caso di Matteo Moschetti, nuovo fenomeno per le due ruote in chiave tricolore: appena 21enne (classe 1996), è approdato quest’anno alla nuova squadra Continental ...

Ciclismo : doppia frattura alla spalla per Egan Bernal - stop forzato per il colombiano del Team Sky : Davvero tanta sfortuna. Uno dei corridori più sorprendenti in questo inizio di 2018, il colombiano del Team Sky Egan Bernal, che ha dimostrato in salita di essere praticamente alla pari con tutti i migliori scalatori al mondo (compresi i vari Valverde e Quintana), sarà costretto ad uno stop a causa di una doppia frattura alla spalla. Il referto medico, infatti, dopo la brutta caduta alla Vuelta di Catalogna parla di una frattura della ...

Ciclismo - una montagna di soldi per la vittoria di Nibali alla Sanremo Video : La leggendaria vittoria alla Milano Sanremo [Video] non arricchira' solo il gia' straordinario palmares di #vincenzo Nibali, ma anche il suo conto in banca. Il fuoriclasse siciliano ha firmato un successo imprevisto, partendo da solo sul Poggio e rendendo inutile il tentativo di rimonta del gruppo con tutti i velocisti. Le poche migliaia di euro del montepremi della corsa, che spesso i capitani lasciano ai compagni di squadra e allo staff, sono ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Punto alla Liegi. Per vincere il Mondiale servirà la giornata perfetta” : Non si sono spenti gli echi della grande impresa di Vincenzo Nibali nella Milano-Sanremo 2018. Nella “Classica Monumento” per eccellenza il siciliano ha scritto un’altra pagina importante della sua straordinaria carriera che lo ha reso unico nel suo genere, essendo un corridore in grado di vincere grandi corse a tappe e prove in linea di tradizione. Qualche ora comunque è passata e Vincenzo inizia a realizzare la portata della ...

Ciclismo - il programma tv dal Catalunya alla Gand Wevelgem Video : Appena archiviata la Milano Sanremo con il trionfo di Nibali, [Video] il grande #Ciclismo è pronto a ripartire su più fronti con un programma intensissimo. In Spagna ritroveremo i campioni delle grandi corse a tappe alla #Volta Catalunya, dove sono attesi tra gli altri Nairo Quintana, Alejandro Valverde e Fabio Aru. In Italia si continuera' a correre con la Settimana Coppi e Bartali e con il Trofeo Binda femminile. Entrera' nel vivo la campagna ...

Ciclismo - l'impresa di Nibali alla Milano-Sanremo : Per la prima volta in carriera Vincenzo Nibali ha vinto la Milano-Sanremo. Il 33enne siciliano è scattato sul Poggio a circa 7 km dal traguardo e ha sfruttato le sue abilità in discesa per consolidare ...