Chiellini | ' Juventus | serve un segnale | a Madrid con una sana follia'

Juventus - Chiellini : 'A Madrid con una sana follia. E poi chissà...' : TORINO - La Juventus si sforza di credere alla rimonta 'impossibile', mercoledì a Madrid: ' Nel calcio e nella vita non si può mai sapere - dice Giorgio Chiellini a Jtv - e dare un bel segnale, anche ...

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Juventus - Chiellini : "Non pensiamo a vendicare Cardiff. Ramos il migliore al mondo" : Ramos è il miglior difensore del mondo in questo momento, CR7 semplicemente formidabile, nutriamo ammirazione e rispetto, quando li affronti è ancora più bello poterli battere'. Juve, come hai ...

Juventus - Chiellini : 'Tutti insieme per fermare Cristiano Ronaldo' : Sergio Ramos è il miglior difensore del mondo, ma questo non lo dico solo io. Idem che Cristiano Ronaldo è il miglior 9 del mondo e ha ragione Buffon. Quando affronti questi campioni è bello provare ...

Juventus - Chiellini : 'Vogliamo confermarci tra le migliori d'Europa' : TORINO - Guarda avanti e non indietro Giorgio Chiellini presentando Juve-Real Madrid: 'La gara col Milan è stata importante per il campionato, era un ostacolo importante che andava superato. Ma la ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Real Madrid : attenzione a Chiellini. Diretta tv - orario - notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Real Madrid: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in Champions League. Pjanic e Benatia squalificati per i bianconeri, Cuadrado può tornare

Juventus-Real Madrid - Chiellini : 'Convinti di poter fare qualcosa di grande' : Che elogia uno dei simboli del Real Madrid, Sergio Ramos: "Io non avrò mai la sua stessa qualità tecnica o la sua esplosività, è il miglior difensore centrale del mondo e sa come si giocano le ...

Juventus - Chiellini a sorpresa : il morso di Suarez ed il paragone Messi-Cristiano Ronaldo : Si avvicina la gara di Champions League tra Juventus e Real Madrid, una partita che preannuncia grande spettacolo. Un protagonista si candida ad essere il difensore Chiellini, ecco le parole rilasciate a El Mundo: “L’amore per la difesa? È normale che i bambini vogliano essere come Cristiano Ronaldo, Messi o Dybala, perché sono loro che provocano le più grandi emozioni con la loro fantasia, ma c’è anche il piacere di fermare un ...

Calciomercato Juventus - Chiellini al Real Madrid? Già scelto l'erede Video : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Spagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il Real Madrid sta cercando un difensore di alto livello per la prossima stagione e ha messo nel mirino Giorgio Chiellini della Juventus, prossimo avversario delle merengues nei quarti di finale di Champions League. A riportare la notizia è il noto quotidiano iberico El Gol Digital, che sta ...

Juventus - Allegri/ Bonucci : "Avrebbe segnato uno tra Chiellini e Barzagli sicuramente..." : Juventus, parla Allegri: "Con il Milan partita seria, vittoria importante ma campionato ancora lungo". Le parole del Conte Max dopo il bel successo dei bianconeri contro il Diavolo

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 0-0 - Suso molto presente - Chiellini attento : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

JUVENTUS - ALLEGRI/ Si torna alla difesa a tre? "Chiellini gioca" : JUVENTUS, parla ALLEGRI: "Penso al Milan e non al Real, Chiellini giocherà, Bonucci mi ha sorpreso". Le parole in conferenza stampa del tecnico dei bianconeri, in vista di domani sera