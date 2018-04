Chi non paga il mantenimento | da oggi rischia il carcere

Fra Giletti e BocChino lite furiosa a 'Non è l'Arena' : 'Io faccio il conduttore e non il politico' : Pesante diverbio ieri sera a Non è l'Arena su La7 fra il conduttore Massimo Giletti e l'ex parlamentare Italo Bocchino: si stava parlando dei vitalizi dei politici quando Bocchino ha proposto di ...

Caricabatterie Wireless Holife : per Chi non ama i fili : Conoscete Holife? Si tratta di un brand lifestyle che ha riscosso un discreto successo su Amazon grazie ai suoi prodotti. Oggi possiamo parlarvene meglio perché abbiamo avuto l’occasione di provare il Caricabatterie Wireless veloce Holife che è ben 1.4 volte più veloce dei caricatori Wireless standard. Rispetto all’XTORM XW203, ad esempio, è molto più leggero e con materiali meno premium ma ha dei comodi piedini di gomma alla base ...

Al Bano a Storie Italiane : «Loredana è andata via - non per colpa di Romina». E lei Chiama in diretta : Su Leggo.it gli aggiornamenti sul triangolo che ha appassionato gli italiani negli ultimi mesi. Telefonate in diretta e tensione tra Al Bano e Loredana Lecciso a Storie Italiane, la...

Papa Francesco risponde a Chi lo accusa di essere comunista : “Povertà e migranti non sono temi marginali” : “Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. O lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono”. Papa Francesco risponde così, nella sua esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel ...

Chieti - bimba di 4 anni denuncia alla zia le molestie subite : nei guai il nonno : La Procura di Chieti sta indagando su un caso di presunta violenza sessuale ai danni di una bambina di 4 anni. A raccontare l'episodio sarebbe stata proprio la piccola, mettendo nei guai il nonno, 65 anni, che interrogato dalle forze dell'ordine, si è avvalso della facoltà di non rispondere.Continua a leggere

Di Maio non smantelli le riforme del patrimonio culturale di FrancesChini : Recentemente Luigi Di Maio ha tessuto le lodi del ministro Dario Franceschini per il lavoro svolto in questi ultimi anni nella riforma radicale del settore dei beni culturali. È una buona notizia. Certo l'apprezzamento fa parte della scelta di Di Maio di assumere in questa fase un atteggiamento diverso nei confronti del Pd e in particolare verso l'ala più disponibile al dialogo, di cui Franceschini è esponente di punta.Pare ...

Greenpeace - la video-inChiesta : “Generali assicura il carbone ma non i cittadini colpiti dai cambiamenti climatici” : “assicurare la propria casa contro le alluvioni potrebbe essere impossibile se si vive in zone del nostro Paese ad alto rischio di fenomeni meteorologici estremi. A dimostrarlo – si spiega in una nota – una video inchiesta realizzata a Genova da Greenpeace Italia con una telecamera nascosta in diverse agenzie di assicurazioni Generali.” L’associazione ambientalista vuole evidenziare “una enorme contraddizione: se da ...

Barbara d’Urso presenta l’uomo-elfo : "Non so quante operazioni Chirurgiche ho fatto - ma non mi fermo" : Dopo Ken e Barbie ‘umani’, nel salotto domenicale di Barbara d’Urso ha fatto la sua apparizione un altro personaggio molto particolare al limite della realtà, ovvero "l’uomo-elfo"...

Fiorentina - Pioli : 'Stiamo dando tutto. Chiesa? Non conosco il futuro' : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport : 'Della Fiorentina dell'anno scorso sono rimasti pochi giocatori. L'obiettivo è gettare le basi per costruire una squadra migliore in futuro, ora cerchiamo di portare a casa il massimo. Io ...

Maria De Filippi : "Dopo l'attentato che ci ha coinvolto - mai più in auto con Maurizio Costanzo. Gli ho Chiesto di non parlare di mafia" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio. Gliel'ho promesso e non l'ho più fatto". Ospite a Che Tempo Che fa, Maria De Filippi ricorda l'attentato di via Fauro. Era il 14 maggio 1993, all'epoca lei era la compagna di Costanzo e il giornalista nei suoi programmi si impegnava fortemente per contrastare i messaggi ...

“Non sono stati loro”. Rosa e Olindo - il colpo di scena. A 12 anni dalla strage di Erba - arrivano diChiarazioni choc. E a parlare è proprio lui : “Vi spiego tutto io” : strage di Erba. Clamoroso colpo di scena. A 7 anni dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha punito con l’ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, della madre di lei Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane ecco le parole di Azouz Marzouk, il marito di Raffaella che l’11 dicembre del 2006 vide la sua vita andare in frantumi . E sono parole ...

Greenpeace : “Generali non assicura Chi è a risChio alluvioni mentre finanzia i responsabili dei cambiamenti climatici” : “Generali assicura il carbone ma non i cittadini colpiti dai cambiamenti climatici“. È la denuncia di Greenpeace Italia che a Genova ha realizzato una video inchiesta a supporto della sua campagna (la potete vedere qui), entrando con una telecamera nascosta in diverse agenzie della compagnia assicurativa. Il risultato? Nel 90% dei casi non è stato possibile iniziare l’iter per assicurare una casa nel capoluogo ligure a rischio ...

Governo - Martina : “M5s? Non facciamo il piano b di nessuno - non cerChino di tirarci per la giacca” : Il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha sottolineato più volte nel corso dell’intervista la posizione del Pd nelle trattative per la formazione di un Governo: “La nostra posizione non cambia- Stiamo assistendo a scena surreale: chi ha vinto – il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrodestra – dal 5 di marzo ha tentato di costruire un percorso di ...

Non è L’Arena : lite furiosa tra Massimo Giletti e Italo BocChino e volano frecciatine anche a Fazio : Non è L’Arena: Massimo Giletti si infuria con Italo Bocchino, ex deputato che entra a gamba tesa in collegamento telefonico nel programma di La7. Non è L’Arena: lite furiosa tra Massimo Giletti e Italo Bocchino Ieri sera nella trasmissione di approfondimento politico di Massimo Giletti si disquisiva in merito ai vitalizi e agli stipendi strapagati dei parlamentari. E come un fulmine a ciel sereno chiede di intervenire in collegamento telefonico ...