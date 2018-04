Chi è Ulisse Lendaro? Biografia e vita privata | età | data di nascita e curiosità sul

TV - Rai Storia : sulle tracce di Ulisse e Agamennone a “Cronache dall’antiChità – dal mito alla storia” : Il più potente dei re achei partiti per Troia, e il più astuto, curioso e avventuroso degli eroi. Con la Storia di Agamennone e Ulisse, e i loro viaggi in Grecia e in Italia, torna “Cronache dall’antichità – dal mito alla Storia” in onda lunedì 5 marzo alle 21.10 su Rai Storia. Indagando sui loro destini, Cristoforo Gorno mette a confronto il mito dei poemi di Omero con le tracce di verità storica, muovendosi tra Micene, Tirinto e le ...