Chi è Luca Tommassini? Biografia | età e vita privata del direttore artistico di Amici e X

LUCA BARBARESChi CONTRO ASIA ARGENTO E #METOO/ “Ci vediamo in tribunale" : la replica dell'attrice : LUCA BARBARESCHI guerra con ASIA ARGENTO e attacco al movimento di #METOO: il regista e produttore promette di portarla in tribunale, l'attrice replica ancora sui social.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 08:35:00 GMT)

Cristina Ich e Luca Favilla/ "Tra noi c'è Chimica e si vede" (Ballando con le stelle 2018) : Cristina Ich e Luca Favilla proseguono il loro positivo percorso a Ballando con le stelle, come confermato dalla modella rumena in un'intervista a Diva e donna.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:05:00 GMT)

Asia Argento - la vergogna sessuale contro Luca BarbaresChi : 'Chissà quante donne potrebbero...' : 'Roba da mentecatti', l'ha definita Luca Barbareschi . L'attore e produttore cinematografico ha espresso il suo durissimo giudizio sullo 'scandalo Weinstein' e le accuse di molestie sessuali nel mondo ...

Carlo Lucarelli : “Misteri italiani? No - Chiamiamoli segreti. Chi sa non parla”. L’articolo su FqMillenniuM in edicola : Il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro, la strage del Dc9 a Ustica e quella di piazza della Loggia a Brescia, i depistaggi di Licio Gelli sulla bomba alla stazione di Bologna… “Quelli non sono misteri. Quelli sono segreti”, scrive Carlo Lucarelli in un lungo articolo su FqMillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 7 aprile. Una differenza di peso, secondo lo scrittore che proprio ai “Misteri italiani” ha ...

Luca BarbaresChi 'Ho Brizzi sotto contratto è un genio - quelli del MeToo dei mentecatti' - TV/Radio - Spettacoli : MATERA - 'Ho sotto contratto Fausto Brizzi per tre anni'. Lo ha detto, parlando con l'Ansa, l'attore, regista, produttore e direttore del Teatro Eliseo di Roma Luca Barbareschi, oggi tra i ...

Erri De Luca su migranti ed elezioni : “Invasione? Siamo un paese in via di evasione governato dalle paure dei vecChi” : Ospite a Piazzapulita su La7, lo scrittore Erri De Luca risponde a Corrado Formigli sul peso che l’immigrazione ha avuto sull’esito delle elezioni politiche: “Invasione? L’Italia ha cinque milioni di italiani all’estero. E’ un paese in via di evasione. L’Italia è un paese senile, governato dalle paure dei vecchi” L'articolo Erri De Luca su migranti ed elezioni: “Invasione? Siamo un paese in ...

IL COMMISSARIO MONTALBANO-IL GIOCO DEGLI SPECChi/ Replica su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (6 aprile 2018) : Il COMMISSARIO Montalbano - Il GIOCO DEGLI SPECCHI, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 6 aprile 2018. Nel cast: Luca Zingaretti e Cesare Bocci, alla regia Alberto Sironi. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:02:00 GMT)