Che tempo che fa | Maria De Filippi si racconta a Fabio Fazio

Anticipazioni Che fuori tempo Che fa - ospiti lunedì 9 aprile : Anticipazioni ed ospiti di Che fuori tempo che fa di lunedì 9 aprile: da Elio Germano, Dori Ghezzi, Raul Cremona, Valentina Greggio e tanti altri Ritorna l’appuntamento televisivo di Che fuori tempo che fa, lo spin-off di “Che tempo che fa” condotto in seconda serata su Rai 1 da Fabio Fazio con la complicità di Max Pezzali. Ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti della puntata di lunedì 9 aprile 2018. Che fuori tempo che fa, ...

MARIA DE FILIPPI - Che tempo CHE FA/ L'attentato a Via Fauro : "Ero convinta di aver visto l'attentatore" : MARIA De FILIPPI si racconta a Che TEMPO che fa da Fabio Fazio: dalle fobie alla paura dopo L'attentato, fino alla frecciatina alla collega Barbara d'Urso.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Ascolti tv : 'Che tempo che fa' è il programma più visto domenica 8 aprile : Con 4 milioni 321 mila spettatori e uno share del 16.7% Che tempo che fa, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto della prima serata. A seguire anche Che tempo che fa - Il Tavolo, ottiene ...

Roma - torna il maltempo con raffiChe di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta ...

Roma - torna il maltempo con raffiChe di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che...

“Falsa!”. Maria - bordata contro Barbara D’Urso. La De Filippi stavolta ci va pesante. Ospite di ‘Che tempo che fa’ sgancia una vera e propria bomba. Sul web è già guerra tra i fan delle due regine della televisione. Ahia! : Che le cose tra loro non andassero a gonfie vele era cosa nota. Epperò un attacco frontale del genere, per di più in una rete rivale, nessuno se lo sarebbe aspettato. Succede così che Maria De Filippi, Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa?, se la prende con quella che, a conti fatti, è la sua maggiore competitor al momento. Non Milly Carlucci – nonostante la vittoria negli ascolti su Amici di sabato scorso – piuttosto la prossima ...

Mago Silvan / Il prestigiatore ha molto in comune con Orson Welles : ecco perché (Che fuori tempo Che fa) : Mago Silvan, il celebre prestigiatore ha davvero molto in comune col regista Orson Welles: ecco perché. Ospite nel salotto di Rai Uno da Fabio Fazio. (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Ascolti TV - 8 aprile 2018 : Che tempo che fa batte il finale di Furore 2 : Ascolti tv prima serata domenica 8 aprile 2018: ieri sera Che tempo che fa e Furore 2 visti da… Diffusi i dati Auditel con gli Ascolti tv di domenica 8 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 Che tempo che fa (con ospiti Maria De Filippi e Loredana Berté) è stato seguito da una media di […] L'articolo Ascolti TV, 8 aprile 2018: Che tempo che fa batte il finale di Furore 2 proviene da Gossip e Tv.

DORI GHEZZI/ Video : "Fabrizio De Andrè mi dedicò solo una canzone" (Che fuori tempo Che fa) : Video, DORI GHEZZI, che sarà ospite a Che fuori tempo che fa, ha parlato dell'unica canzone che Fabrizio De Andrè le avrebbe dedicato. Ecco qual è.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:54:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Furore | Auditel 8 aprile 2018 : Ecco a voi, come ogni mattina, i risultati dei dati Auditel relativi al prime-time di ieri sera (ovviamente dei primi nove canali del digitale terrestre). Scopriamo assieme, dunque, se ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai 1 abbia o meno catalizzato l’attenzione della maggior parte dei telespettatori. Ricordiamo anche il nuovo programma su Rai 3 “Sono innocente” e l’ultima puntata di Furore su Canale 5. Ascolti tv ...

VALENTINA GREGGIO/ "Più veloce di me non c'è nessuno e non c’è mai stato nessuno" (Che fuori tempo Che fa) : VALENTINA GREGGIO ospite a Che fuori tempo che fa: nel salotto televisivo di Fabio Fazio la sciista più veloce d'Italia, campionessa nel chilometro lanciato(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:49:00 GMT)

ELIO GERMANO/ "Se c'è qualcosa Che mi fa paura non sono i politici ma le masse..." (Che fuori tempo Che fa) : ELIO GERMANO ospite a Che fuori tempo che fa. Lunedì 9 aprile l'attore sarà nel salotto televisivo di Fabio Fazio anche per parlare del suo nuovo ruolo in "Io sono Tempesta"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:38:00 GMT)

Che tempo che fa - Maria De Filippi ricorda la notte dell’attentato di via Fauro : “Quella promessa a mio padre che non posso tradire” : Ospite nello studio di Che tempo che Fa su Rai 1 Maria De Filippi ha ripercorso la sua lunga carriera. Quando il racconto torna alla terribile notte dell’attentato di stampa mafioso del 1993, passato alla storia come “l’attentato di via Fauro”, De Filippi ha confessato di aver molto faticato a superare il ricordo di quella notte “Ho avuto paura per almeno due anni” e di aver ricorso anche all’ipnosi per riprendere a dormire. “Ero convinta ...

MARCO GIALLINI/ Video : "Mia moglie mi manca - non ce la faccio ad andare al cimitero" (Che fuori tempo Che fa) : Video, MARCO GIALLINI a Che tempo che fa racconta il suo lato più intimo e privato: dal dolore per la moglie passando per il personaggio che più lo rappresenta.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:19:00 GMT)