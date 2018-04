Che tempo che fa | Maria De Filippi ricorda la notte dell’attentato di via Fauro | “Quella

MARCO GIALLINI/ Video : "Mia moglie mi manca - non ce la faccio ad andare al cimitero" (Che fuori tempo Che fa) : Video, MARCO GIALLINI a Che tempo che fa racconta il suo lato più intimo e privato: dal dolore per la moglie passando per il personaggio che più lo rappresenta.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:19:00 GMT)

Fabio Fazio - l'omaggio a Fabrizio Frizzi/ "Insieme ci siamo divertiti" (Che tempo che fa) : Fabio Fazio ha ricordato Fabrizio Frizzi nella puntata di ieri sera di Che tempo che fa attraverso le immagini della partecipazione al programma Rischiatutto.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 08:36:00 GMT)

Che tempo CHE FA/ Pagelle : da Maria De Filippi a Ignazio Moser (puntata 8 Aprile) : Che TEMPO che fa goes trash: Fabio Fazio ospita Maria De Filippi e Ignazio Moser in una serata in cui si parla tanto di inciuci. La tv, qui, è il primo ambito di riferimento.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:50:00 GMT)

“Che fuori tempo Che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 9 aprile 2018 – Copertina di Crozza - Elio Germano tra gli ospiti. : Ventiquattresima puntata (dopo non essere andati in onda due settimane fa per la scomparsa di Fabrizio Frizzi e lunedì scorso per le festività pasquali) nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 9 aprile 2018 – Copertina di Crozza, Elio Germano ...

Arturo Brachetti/ Si "trasforma" in diretta a Che tempo che fa : Video, Arturo Brachetti racconta a Che tempo che fa il suo nuovo spettacolo intitolato 'Solo', tra ombre cinesi, Peter Pan sessantenni e raggi laser. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:56:00 GMT)

Ignazio Moser/ I conflitti con papà Francesco : cosa gli ha detto dopo il GF (Che tempo che fa) : Ignazio Moser, l'ex concorrente del Grande Fratello sta per diventare padre? Da Fabio Fazio a Che tempo che fa l'ex ciclista potrebbe sciogliere i dubbi. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:46:00 GMT)

Francesco Moser/ Sul figlio Ignazio : "Braccia rubate all'agricoltura" (Che tempo che fa) : Francesco Moser oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa insieme a suo figlio Ignazio. A luglio sarà sicuramente tra i presenti alla Moserissima(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:16:00 GMT)

Che tempo Che Fa | Diretta 8 aprile 2018 | Il Tavolo : [live_placement] Che Tempo Che Fa | Anticipazioni puntata 8 aprile 2018 Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa non è una novità, anche se per la prima volta la Regina del Sabato sera di Canale 5 si fa intervistare da Fazio su Rai 1, e non su Rai 3. Destino vuole che l'intervista si tenga all'indomani della prima puntata di Amici 17, "sconfitto" da Ballando con le Stelle che ha schierato Al Bano e Romina e il primo tango tra Giovanni Ciacci e ...

Che tempo Che Fa | Diretta 8 aprile 2018 | Enzo Iacchetti : [live_placement]Che Tempo Che Fa | Anticipazioni puntata 8 aprile 2018 prosegui la letturaChe Tempo Che Fa | Diretta 8 aprile 2018 | Enzo Iacchetti pubblicato su TVBlog.it 08 aprile 2018 22:50.

Maria De Filippi : a Che tempo che fa parla della sua TV - Amici incluso : Maria De Filippi a Che tempo che fa 2018: “Amici sono le mie gambe. C’è posta…” Maria De Filippi in Rai non passa inosservata. Ospite di Che tempo che fa domenica 8 aprile 2018, su Rai1 la conduttrice di Canale5 viene presentata da Fabio Fazio come “una delle regine del sabato sera” mentre, in sottofondo, […] L'articolo Maria De Filippi: a Che tempo che fa parla della sua TV, Amici incluso proviene da ...

Enzo Iacchetti/ "In 'Libera nos Domine' litigo con Dio" (Che tempo che fa) : Enzo Iacchetti è pronto per cantare una nuova canzone di Francesco Guccini dal titolo 'Migranti'. Di questo e altro parlerà a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 22:52:00 GMT)

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : l'invito al matrimonio di Filippa Lagerback (8 Aprile 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 8 Aprile, in prima serata su Raiuno: Maurizio Martina, Loredana Bertè, Biagio Antonacci ed Enzo Iacchetti osptiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 22:33:00 GMT)

Video di Biagio Antonacci a Che tempo Che Fa in Mio Fratello con Mario Incudine : “Una canzone contro l’odio” : Ospite della puntata dell'8 aprile, Biagio Antonacci a Che Tempo Che Fa ha presentato il nuovo singolo Mio Fratello, il terzo estratto dal suo ultimo album in studio. Il brano è appena entrato in rotazione radiofonica, accompagnato da un Video speciale che segna la prima collaborazione per un Videoclip musicale dei fratelli Fiorello, come ha spiegato il cantautore a Fabio Fazio: "È una cosa bella, ho coinvolto due amici per questo Video, ...

Biagio Antonacci/ "'Mio fratello' è una parabola laica" (Che tempo che fa) : Video, Biagio Antonacci a Che tempo che fa presenta il nuovo video 'Mio fratello', dove compaiono due personaggi d'eccezione come i fratelli Fiorello. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 22:10:00 GMT)