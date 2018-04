Champions | City e italiane | il sogno di una goleada

Champions : Juventus - Roma e Manchester City : sogno goleada : 1 di 4 Successiva TORINO - Guai ai vinti. Il weekend di campionato riscatta solo parzialmente le squadre uscite con le ossa rotte dall'andata dei quarti di finale di Champions rendendo in ardua salita ...

Probabili Formazioni Manchester City-Liverpool - Ritorno Quarti di Finale Champions League 10-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Liverpool, Champions League 2017/2018, Ore 20.45: Aguero ancora in dubbio nei Cityzens; Reds che dovrebbero recuperare Salah. Si riparte con la seconda sfida tra le due inglesi, ma questa volta i Quarti di Finale di Champions League avranno come palcoscenico l’Ethiad Stadium. Cityzens che vengono dalla sconfitta pesante rimediata contro il Manchester United, che non gli ha permesso di ...

Champions League - bus del City assaltato : Guardiola diventa una furia ad Anfield : L'accoglienza non è certo stata delle migliori. Bus del City bersagliato dai tifosi del Liverpool: lancio di bottiglie, lattine, fumogeni e qualsiasi altro oggetto buono per creare dei danni. Nessun ...

Champions - assalto a bus City : Uefa apre inchiesta sul Liverpool : NYON - L'Uefa ha aperto una inchiesta sull'assalto portato dal tifosi del Liverpool al bus del Manchester City prima della gara di andata dei quarti di finale di Champions League, giocata ad Anfield ...

Champions - tifosi del Liverpool assaltano il bus del Manchester City : Brutta accoglienza per il Manchester City ad Anfield, per l'andata dei quarti di Champions. Il pullman che trasportava la squadra di Guardiola è stato preso d'assalto all'arrivo allo stadio del ...

Calcio - Champions League 2018 : notte da sogno ad Anfield. Il Liverpool manda ko il Manchester City - finisce 3-0! : L’andata dei quarti di finale di Champions League non poteva andare meglio per il Liverpool. I Reds hanno letteralmente schiantato il Manchester City per 3-0, sfoderando una prestazione da ricordare, sottolineata perfettamente dalla solita meravigliosa cornice di Anfield, che ha reso la serata magica. Il passivo è pesante, ma rispecchia perfettamente i valori visti in campo. Il City è stato irriconoscibile, certamente per demeriti propri, ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Liverpool Manchester City : quote - novità live. Duello Mané vs Sané (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI Liverpool Manchester City: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Derby inglese in Champions League per l'andata dei quarti di finale(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Champions League - dove vedere Liverpool-Manchester City in Tv e in streaming : Ad Anfield Road il Liverpool ospita il Manchester City: i Reds sognano di ripetere "lo sgambetto" fatto ai Citizens pochi mesi fa in Premier League L'articolo Champions League, dove vedere Liverpool-Manchester City in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili formazioni / Liverpool Manchester City : attenti a Milner. Quote - novità live (Champions League) : Probabili formazioni liverpool Manchester City: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Derby inglese in Champions League per l'andata dei quarti di finale(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 13:52:00 GMT)

LIVE Liverpool-Manchester City - Champions League in DIRETTA : derby inglese ad Anfield - i Reds contro la corazzata di Guardiola : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di LIVErpool-Manchester City, andata dei quarti di finale di Champions League. Sfida stellare ad Anfield, dove i Reds ricevono una vera e propria corazzata. La squadra di Pep Guardiola ha praticamente già ipotecato la vittoria della Premier League ed ora ha l’obiettivo fissato sulla Coppa, dove è una delle favorite per il trionfo finale. Il sorteggio, però, è stato beffardo, proponendo un derby ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : Barcellona Roma - Liverpool Manchester City (andata quarti) : Risultati Champions League, Diretta gol live score di Barcellona Roma e liverpool Manchester City. In campo per le ultime due partite d'andata dei quarti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 08:00:00 GMT)

Probabili formazioni/ Liverpool Manchester City : quote - ultime novità live (Champions League quarti) : Probabili formazioni liverpool Manchester City: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Derby inglese in Champions League per l'andata dei quarti di finale(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 06:39:00 GMT)

Champions - Liverpool-Manchester City : 3 - 00 a 2 - 38 : TORINO - Per la prima parte dei quarti di Champions League domani scendono in campo Liverpool e Manchester City. Un derby all'inglese che promette scintille, viste le premesse: da una parte i Citizens,...

Probabili Formazioni Liverpool-Manchester City - Andata Quarti di Finale Champions League 04-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Manchester City, Champions League 2017/2018, Ore 20.45: Reds che provano a recuperare Can; Cityzens con tutta la squadra a disposizione. Arrivano i Quarti di Finale di Champions League, che vedrà la doppia sfida tra due inglesi, Il Liverpool e il Manchester City, con il primo atto che si svolgerà nella splendida cornice di Anfield Road. I Reds vengono dall’ottima vittoria in casa del Crystal ...