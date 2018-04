Celentano a Renzi | ' Vai da Di Maio e digli che sei al suo fianco per guarire l' Italia'

ansa

: CELENTANO A RENZI Ciao @matteorenzi, per rivincere devi saper perdere. Al tuo posto, prenderei la... (continua a le… - fattoquotidiano : CELENTANO A RENZI Ciao @matteorenzi, per rivincere devi saper perdere. Al tuo posto, prenderei la... (continua a le… - HuffPostItalia : Adriano Celentano a Mattero Renzi: 'Incontra Luigi Di Maio per guarire l'Italia' - giornalettismo : Adriano Celentano ha scritto una lettera a Renzi, pubblicata dal @fattoquotidiano invitandolo a non sbagliare più e… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) So che in politica non si usa perché per i poltici l'unico binario percorribile è quello del risentimento. Ma tu forse sei diverso. Perché magari sai anche perdere. E d'altra parte non c'è altro modo ...