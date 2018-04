Catanzaro con Abramo | la replica a Veraldi

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Mariano Catanzaro e Eleonora : la svolta che non convince (Trono Classico) : Uomini e Donne , Anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro è cambiato con l'arrivo di Eleonora ? La svolta del tronista non convince il pubblico(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Catanzaro - incendio in un pub : confessa il cognato del titolare. “Sono il mandante. Volevo i soldi dell’assicurazione” : C’è una truffa assicurativa dietro all’ incendio scoppiato giovedì notte in un pub di Catanzaro Lido, il Tonninas, nel quale sono morte due persone, le stesse che hanno appiccato il fuoco nel locale. Si tratta di Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, rispettivamente gestore e dipendente di un altro locale della città calabrese. I due hanno agito su incarico di Gennario Fiorentino, cognato del proprietario del Tonninas. Dopo un lungo ...

Catanzaro - incendio in un pub : mandante era il cognato del titolare. La confessione : voleva i soldi dell’assicurazione : C’è una truffa assicurativa dietro all’ incendio scoppiato giovedì notte in un pub di Catanzaro Lido, il Tonninas, nel quale sono morte due persone, le stesse che hanno appiccato il fuoco nel locale. Si tratta di Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, rispettivamente gestore e dipendente di un altro locale della città calabrese. I due hanno agito su incarico di Gennario Fiorentino, cognato del proprietario del Tonninas. Dopo un lungo ...

Catanzaro - incendio doloso in pub : confessa parente del titolare : Catanzaro , incendio doloso in pub: confessa parente del titolare L’uomo fermato, Gennaro Fiorentino, ha ammesso le sue responsabilità: tentativo di truffare l’assicurazione Continua a leggere

Catanzaro - incendio doloso in pub : confessa parente del titolare : La Squadra mobile di Catanzaro ha sottoposto a fermo Gennaro Fiorentino, di 47 anni, collaboratore e parente del titolare del pub Tonnina's nel cui incendio , nella notte tra mercoledì e giovedì, sono morti Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, che hanno appiccato il rogo. Fiorentino, al termine di un lungo interrogatorio, ha ammesso le sue responsabilità: Paonessa e Sergi avrebbero agito su suo incarico per tentare di truffare l'assicurazione.

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro spiazza tutti : "Ho la scelta e voglio ballare con lei" ma...(Trono Classico) : Uomini e Donne , anticipazioni Trono classico. Trono a rischio per Mariano Catanzaro ? Il ragazzo non convince il pubblico e si becca la ramanzina di Maria De Filippi(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:42:00 GMT)

Auto prende fuoco a Catanzaro - salvo conducente : Catanzaro - I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro sono intervenuti in via Liguria a Catanzaro per l'incendio di un' Auto . Il conducente accortosi delle fiamme e del fumo che ...

Elezioni - effetto domino dopo secondo riconteggio a Catanzaro e Giacomo Mancini è fuori dal consiglio regionale : Prima no, dopo si e poi di nuovo no. Nonostante abbia visto il suo nome pubblicato e proclamato nei verbali della Cassazione, il candidato calabrese di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso è fuori dal Parlamento. Lo ha deciso il secondo riconteggio dalla Corte d’Appello di Catanzaro che riassegna il seggio alla candidata di Forza Italia Maria Tripodi la quale, da una prima verifica, se l’era visto sfilare a favore dell’esponente del partito della ...

Andria Catanzaro/ Streaming video e diretta tv : numeri a confronto. Orario - quote e probabili formazioni : diretta Andria-Catanzaro: info Streaming video e tv, probabili formazioni, Orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 18 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:58:00 GMT)