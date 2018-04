Catania | arriva il progetto alternanza scuola-lavoro

Calciomercato Reggina - arriva l’attaccante Samb - Porcino al Catania : Calciomercato Reggina – “La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Samb Falou Ndiaye. l’attaccante classe ’97 arriva in prestito dal Genoa fino al termine della stagione con diritto di opzione a favore della Reggina 1914″. Si conclude così la campagna invernale per la Reggina , nuovo innesto in attacco dunque per il tecnico Agenore Maurizi, la squadra adesso dovrà provare a raggiungere la salvezza ma ...

La passione muove il mondo : tantissimi arrivano dal Nord per Lecce- Catania : Sarà fantastico rivedere il "Via del mare" come i vecchi tempi, stracolmo di passione e amore verso il Lecce. Per il big match tra Lecce e Catania saranno oltre 16 mila gli spettatori sugli spalti e, come spiegato anche dal Vicepresidente dell'Unione Sportiva Lecce, Corrado Liguori, in tutto le presenze allo stadio (considerando anche chi ci lavora) hanno toccato quota 19.000. Un vero e proprio numero da Serie A più che da Serie C: ci sarà ...