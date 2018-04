Catania | anziano uccide il figlio e ferisce l' altro a coltellate

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) Tragedia nel paese di Grammichele, in provincia di, dove nel pomeriggio di ieri undi 77 anni, Saverio Ansaldi, ha ammazzato con un coltello il46enne Graziano e ferito in modo grave l'Aurelio, di tre anni più giovane.Pare che la violenza sia stata scatenata da una lite sorta fra i tre uomini scoppiata nel pomeriggio della domenica all'interno della casa di famiglia. L'assassino, reo confesso, è stato bloccato dai militari dell'Arma mentre stava viaggiando su uno scooter: fermato, ha raccontato alle forze dell'ordine di avere l'intenzione di recarsi in caserma per costituirsi, ammettendo così le proprie responsabilità nell'aggressione a uno dei figli e nell'uccisione del maggiore.I carabinieri hanno arrestato il 77enne e hanno subito avviato un'indagine sull'accaduto. Il procuratore capo di Caltagirone, Giuseppe Verzera, ha assunto la direzione delle ...