Casting di X Factor 2018 a Roma | come iscriversi per partecipare | quali canzoni preparare

Città e date dei Casting di X Factor 12 On the road da Bologna a Genova - Padova e Napoli : Città e date dei casting di X Factor 12 verranno rese note in primavera ma, intanto, il talent show di Sky Uno propone agli aspiranti concorrenti X Factor On The road, che farà tappa in alcune delle principali Città italiane. Il 24 marzo, X Factor On the road era a Latina e il 25 marzo era a Napoli. Oggi, lunedì 26 marzo, X Factor On the road fa tappa a Perugia e molte altre saranno le Città coinvolte nei prossimi giorni. Il tour alla ...