Castel Volturno | prova il suv in spiaggia e l' auto finisce in mare | rischia di annegare

Il rapper Nasta incontra Maurizio Sarri a Castelvolturno : gli ha dedicato una canzone : Un incontro breve di pochi minuti tra il rapper costiero Nasta - al secolo Marco ANastasio di Meta, studente in Agraria a Portici - ed il trainer azzurro Maurizio Sarri, mentore il commendatore ...

Napoli : azzurri al lavoro a Castel Volturno - c’è anche Hysaj : L’infortunio al ginocchio subito nell’amichevole contro la Norvegia dal difensore del Napoli, Elseid Hysaj, sembra meno grave del previsto. Il difensore albanese, uscito al 65′ nella sfida giocata lunedì a Elbasan, in Albania, e vinta 1-0 dagli scandinavi, si è allenato con il gruppo questa mattina a Castel Volturno effettuando poi sul campo 2 una sessione di allenamento tecnico tattico specifico per i giocatori del pacchetto ...

Napoli - Sarri : ritiro prepartita a Castel Volturno : Circa trentamila gli spettatori previsti domani sera al San Paolo per Napoli-Genoa. Anche se "last minute" si spera in un'impennata nella vendita dei biglietto. Non c'è un'attesa spasmodica, complice ...

Castel Volturno - la natura ostaggio dei rifiuti sulla “Plastic Beach” : Castel Volturno, la natura ostaggio dei rifiuti sulla “Plastic Beach” Gli abitanti a Striscia la Notizia: “Qui non ci sono più pesci” Continua a leggere L'articolo Castel Volturno, la natura ostaggio dei rifiuti sulla “Plastic Beach” proviene da NewsGo.

Striscia la Notizia/ Stefania Petyx e il Ponte Corleone e Luca Abete e i rifiuti a Castel Volturno : Questa sera, giovedì 1 marzo, alle 20,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:03:00 GMT)

Napoli - annullato l'allenamento : 20 centimetri di neve sui campi di Castelvolturno : La neve è arrivata anche a Castelvolturno. Dopo il successo di Cagliari, il Napoli questa mattina ha trovato il centro tecnico completamente imbiancato per la forte nevicata che ha colpito la Campania ...

Sos mafia nigeriana : dieci superpoliziotti a Castel Volturno : ... ha detto ieri il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante la presentazione della relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza del 2017; il premier ha sottolineato che '...

Più uomini e fondi - il "piano Minniti" per rilanciare Castel Volturno : Più uomini per garantire sicurezza e maggiori finanziamenti per rilanciare lo sviluppo. Anche - e soprattutto - in un territorio ad altissimo tasso di illegalità come quello di Castel Volturno. ...

La mia Castel Volturno preda della mafia nera Lo Stato non esiste più : Dimitri Russo, 47 anni, sindaco di Castel Volturno (Caserta), ha la faccia simpatica di un dj. La sua «musica» però ha il ritmo della passione politica, quella disinteressata dell'impegno sociale.Merce rara, soprattutto in un territorio dove lo Stato sembra aver deposto non solo le armi, ma anche la bandiera bianca con cui pare essersi arreso al dominio della mafia «bianca» dei clan dei casalesi e a ...

Ghoulam in lacrime a Castel Volturno : l’algerino ancora out : Faouzi Ghoulam non trova pace. Nella serata di ieri il terzino algerino del Napoli è stato nuovamente operato dal professor Mariani, ecco la nota ufficiale della società partenopea: “Faouzi Ghoulam è stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani per una frattura trasversale di rotula destra. L’intervento e’ perfettamente riuscito. Faouzi inizierà domani la riabilitazione. […] L'articolo Ghoulam in lacrime a Castel Volturno: ...

Napoli-Lazio a rischio per Hysaj : le ultime da Castel Volturno : Stando a quanto riferisce Sky Sport, non ci sarebbero buone notizie da Castel Volturno, dove il Napoli ha svolto seduta pomeridiana. Avrebbe infatti saltato l’allenamento un tassello fondamentale per Sarri, Elsied Hysaj. L’abbandono della seduta sarebbe avvenuto a causa di un’influenza. Un vero problema per gli azzurri a soli due giorni dal match contro la Lazio. Il calciatore albanese […] L'articolo Napoli-Lazio a rischio per ...

Per la sparatoria di Macerata l'accusa è la stessa della strage di Castel Volturno : strage aggravata dal razzismo: è questa l'accusa formulata dalla Procura per Luca Traini, il 28enne arrestato dai carabinieri dopo il raid razzista di Macerata. Ed è la seconda volta che un'accusa simile viene formulata in Italia: il precedente risale al processo iniziato nel 2009 per la strage compiuta a Castel Volturno il 18 settembre 2008. Davanti a una sartoria della cittadina campana erano stati massacrati ...

