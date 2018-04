Cardi B sarà mamma

Mezzogiorno di fuoco a Torino - sarà Belotti contro ICardi : Torino-Inter sarà anche Belotti contro Icardi, un carro armato contro una sentenza. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Mezzogiorno di fuoco al Grande Torino. Il Gallo ha rialzato la cresta e sfida il killer di Rosario. Pistoleri di razza Andrea Belotti e Mauro Icardi, un carro armato finalmente sano e in ...

Uomini e Donne/ "Lorenzo RicCardi è la scelta di Sara" : una testimonianza scomoda (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sempre più vicina alla scelta che, secondo molti, sarà Lorenzo Riccardi. Ma non mancano le critiche...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:05:00 GMT)

LORENZO RICCardi/ Uomini e Donne - parole importanti per Sara ma si scatenano i dubbi di Tina e Gianni : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: dopo una romantica esterna con Sara Affi Fella, il corteggiatore viene nuovamente criticato in studio. La tronista non si fida di lui...(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:35:00 GMT)

Lorenzo RicCardi/ Uomini e Donne : Sara non si fida di lui - lite in studio : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: dopo una romantica esterna con Sara Affi Fella, il corteggiatore viene nuovamente criticato in studio. La tronista non si fida di lui...(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : Sara Affi Fella delude Lorenzo RicCardi : Sara Affi Fella: il gesto che non piace a Lorenzo Riccardi di UeD Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. La settimana nel talk dei sentimenti Mediaset è iniziata con il Trono Over e le peripezie sentimentali di Sossio Aruta. Oggi pomeriggio, alle 14.45 su Canale5, dovrebbe ritornare il Trono Classico con Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Per i quattro protagonisti del segmento young di Uomini e Donne si ...

Juventus - Allegri/ "Col Real Madrid a Cardiff abbiamo mollato mentalmente - Dybala sarà protagonista" : Juventus, Allegri: il tecnico bianconero ricorda la finale di Cardiff e spiega che domani sarà diverso contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. Poi galvanizza Paulo Dybala.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 21:41:00 GMT)

Juve-Real - cosa è cambiato : sui 180' non sarà un altra Cardiff : LA FORZA DEL REAL - Come migliori la squadra più forte del mondo? E' quasi impossibile. Quindi o si prende un fenomeno , Neymar, Lewandowski, Kane, Icardi alcuni dei prossimi candidati, o si resta ...

LORENZO RICCardi/ Uomini e Donne - confessione d'amore per Sara : "Sei la donna che voglio al mio fianco" : Grandi novità al trono classico di Uomini e Donne: durante una nuova esterna il corteggiatore LORENZO RICCARDI confessa i suoi sentimenti per la tronista Sara Affi Fella.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Lorenzo RicCardi ha lasciato il programma? Sara vicina alla scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi ha lasciato il programma? Dopo il bacio con Luigi Mastroianni, Sara Affi Fella pronta alla scelta?(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Lorenzo RicCardi/ Uomini e Donne : il corteggiatore confessa i suoi sentimenti per Sara : Grandi novità al trono classico di Uomini e Donne: durante una nuova esterna il corteggiatore Lorenzo Riccardi confessa i suoi sentimenti per la tronista Sara Affi Fella.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Ciclismo : la prossima edizione degli Internazionali d'Italia sarà da Cardiopalma : La gara Open maschile della seconda tappa di Internazionali d'Italia Series verrà trasmessa in diretta streaming integrale sui canali ufficiali del circuito, con highlights delle prove Open Donne, ...

ICardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln : Icardi-Inter: Maurito sarà il più pagato della A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo Continua a leggere

ICardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della Serie A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln : Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo

Uomini e Donne/ "Lorenzo RicCardi vuole il trono" : segnalazione shock per Sara Affi Fella (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella elimina Lorenzo Riccardi? Due segnalazioni scomode e le confessioni dell'ex Nicole Biondi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 05:05:00 GMT)