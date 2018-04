Capello | “poche chance per Juve e Roma in Champions”

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Perntus eribaltare il risultato di andata nei quarti di Champions contro Real e Barcellona “sarà molto difficile”. E’ il pronostico di Fabioalla vigilia del doppio scontro Italia-Spagna in programma domani e dopo. “Non do molte possibilità alle italiane e questo mi dispiace. Loro partono da 1-0 già nella prossima partita perché hanno la fortuna di avere in squadra Ronaldo e Messi che sono sempre determinanti. CR7 è entrato in forma negli ultimi due mesi ed è strepitoso: è un centravanti vero come poteva essere Van Basten o Trezeguet -prosegue l’ex allenatore del Real Madrid ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su rai Radio1-, Messi invece è l’uomo che inventa tutto. L’attenzione che devi mettere in ogni momento su questi giocatori permette agli altri di essere più liberi ed esprimersi meglio. E’ ...