Capello | “Nazionale? In questo momento mancano giocatori di talento”

(Di lunedì 9 aprile 2018) “La Nazionale? Noi allenatori siamo molto bravi quando abbiamodi primo livello, è invece molto difficile quando si hannomediocri. Inall’Italiadi grande livello, dei leader che fanno la differenza. Mancini è un tecnico di esperienza e che ha girato il mondo ma mi sembra che questa Nazionale manchi di talento”. E’ il commento di Fabioal futuro dell’Italia con Mancini in pole per la panchina azzurra. “Io in Nazionale? No. Ho già fatto le mie esperienze con le nazionali inglesi e russe. Ho fatto la mia ultima esperienza in Cina con Jiangsu Suning, volevo ancora una volta provare ad allenare una squadra, siamo riusciti a salvarli prendendola ultima in classifica: ora mi diletto più a fare il commentatore”, prosegue il tecnico friulano ai microfoni di ‘Radio anch’io ...