Capello | ' Italia senza talenti Juventus e Roma in Champions? Poche possibilità'

Capello boccia il calcio italiano "Senza talento. Io ct? No grazie - ho smesso" : ... "Noi allenatori siamo bravi quando abbiamo giocatori di primo livello, è difficile fare bene con giocatori mediocri - dice il tecnico friulano a Radio Anch'io Sport -. E in questo momento mancano ...

Capello ct dell'Italia? 'No - sono in pensione' : Mancini è un tecnico d'esperienza, che ha girato il mondo e questo lo aiuterà nelle relazioni con i giocatori. Io? No, ormai sono in pensione'. 'Il salto è molto grande, ci sono dei giocatori grandi ...

Nazionale - Capello : “l’Italia ha poche qualità” : Assisterà al Mondiale in Russia da spettatore dopo averlo vissuto da protagonista in panchina, prima con l’Inghilterra (2010), poi con la Russia (2014), ma Fabio Capello non potrà nemmeno tifare per gli azzurri: “E’ stato così triste vedere l’Italia non qualificarsi – ammette il tecnico a Fifa.com – Siamo stati protagonisti di questo torneo e l’abbiamo vinto 4 volte. Ma in questo momento il calcio ...

Capello : 'Il calcio italiano non ha molti giocatori di talento - la Nazionale ha poca qualità' : ... tra cui quello storico a Wembley, non riesce a mandare giù un'esclusione arrivata ormai quasi 44 anni fa: "Sono rimasto molto deluso di aver perso quell'edizione della Coppa del Mondo disputata in ...

Capello : 'Italia - basta copiare gli altri. Alla Nazionale manca qualità' : ... è stato non tanto aver giocato un solo Mondiale, nel '74, quanto non aver preso parte ad Argentina '78: 'Sono rimasto molto deluso di aver perso quell'edizione della Coppa del Mondo - ammette oggi - ...