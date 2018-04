Capello | ' In Nazionale mancano i talenti'

Nazionale - Capello : “l’Italia ha poche qualità” : Assisterà al Mondiale in Russia da spettatore dopo averlo vissuto da protagonista in panchina, prima con l’Inghilterra (2010), poi con la Russia (2014), ma Fabio Capello non potrà nemmeno tifare per gli azzurri: “E’ stato così triste vedere l’Italia non qualificarsi – ammette il tecnico a Fifa.com – Siamo stati protagonisti di questo torneo e l’abbiamo vinto 4 volte. Ma in questo momento il calcio ...