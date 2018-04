Capello | “futuri protagonisti Pallone d’Oro saranno Mbappè e Neymar”

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Mbappé e Neymar secondo me si giocheranno ild’oro in futuro”. E’ la previsione di Fabiosu chinegli anni prossimi iche prenderanno il posto di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nella sfida come numeri uno del calcio mondiale. “Mbappé mi piace molto, è un giocatore dal grande futuro e si avvicina di più a Ronaldo. Poi c’è Neymar che a mio avviso come qualità può essere paragonato, ma deve ancora migliorare e lo può fare visto che è giovane, a Messi; ha fantasia, non lavora sulla forza fisica ma sulla qualità. Secondo me Messi e Ronaldo dureranno ancora due anni”, conclude il mister ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. (AdnKronos) L'articolo: “futurid’Oroe Neymar” sembra essere il primo su CalcioWeb.